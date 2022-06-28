Украина может потерять свои черноземы из-за войны: экологи объяснили, почему

Танки, бомбы, топливо и масло от бронетехники наносят большой вред черноземам

Украинские черноземы, известные своим плодородием, могут сильно пострадать от последствий войны, из-за чего возможны проблемы с урожаем в стране.

Издание Science News рассказало о причинах, которые могут причинить украинскому грунту значительный ущерб.

Бомбардировки

Взрывы бомб и артиллерийских снарядов нарушают структуру почвы, смещают ее природные слои, например, помещая в мягкий чернозем твердые щебень или известняк, изменяют режим увлажненности и плохо влияют на организмы, живущие в земле, в частности червей, которые разрыхлябют и обогащают ее.

Так после Первой мировой войны поле боя у французского Вердена из-за этого превратилось из плодородного участка в лес.

Ущерб от танков

Тяжелая бронетехника, проходя по рыхлому и проницаемому грунту, уплотняет его. Черноземы особенно уязвимы к такому влиянию из-за своей нежной структуры.

Понижение урожайности от уплотнения может достигать от 10% до 60%.

Единственный плюс в том, что с этой проблемой можно эффективно бороться.

Химическое загрязнение

Природный химический состав почвы может нарушить буквально что угодно от разлитого топлива до останков людей и животных.

Из боеприпасов и оружия в чернозем могут попадать тяжелые металлы – свинец, мышьяк и ртуть. Остатки этих загрязнений ученые находят в почвах спустя десятилетия после войн, а растения все это время продолжают поглощать их.

Извлечь из земли загрязнения могут помочь специальные растения, но на это уйдет несколько лет.

Напомним, в этом году из-за войны Украина потеряет по прогнозам минимум треть урожая пшеницы.