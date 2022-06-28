Україна може втратити свої чорноземи через війну: екологи пояснили, чому

Танки, бомби, паливо та мастило від бронетехніки завдають великої шкоди чорноземам

Українські чорноземи, відомі своєю родючістю, можуть сильно постраждати від наслідків війни, через що можливі проблеми із врожаєм в країні.

Видання Science News розповіло про причини, які можуть завдати українському ґрунту значної шкоди.

Бомбардування

Вибухи бомб та артилерійських снарядів порушують структуру ґрунту, зміщають його природні шари, наприклад, поміщаючи у м’який чорнозем тверді щебінь чи вапняк, змінюють режим зволоженості та погано впливають на організми, що живуть у землі, зокрема хробаків, які розпушують та збагачують її.

Так після Першої світової війни поле бою біля французького Вердена через це перетворилось з родючої ділянки на ліс.

Шкода від танків

Важка бронетехніка, проходячи по пухкому і проникному ґрунту, ущільнює його. Чорноземи особливо вразливі до такого впливу через свою ніжну структуру.

Зниження врожайності від ущільнення може досягати від 10% до 60%.

Єдиний плюс у тому, що з цією проблемою можна ефективно боротись.

Хімічне забруднення

Природний хімічний склад ґрунту може порушити буквально що завгодно – від розлитого палива до останків людей і тварин.

З боєприпасів та зброї у чорнозем можуть потрапляти важкі метали – свинець, миш'як та ртуть. Залишки цих забруднень вчені знаходять у ґрунтах десятиліттями після воєн, а рослини увесь цей час продовжують поглинати їх.

Витягнути із землі забруднення можуть допомогти спеціальні рослини, але на це піде кілька років.

Нагадаємо, цього року через війну Україна втратить за прогнозами мінімум третину врожаю пшениці.