Вся надія на голод: у Росії промовились про цілі війни в Україні

Москва не приховує, що шантажує світ блокуванням українських портів

Під час виступу Володимира Путіна в рамках економічного форуму в Петербурзі прозвучала одна неочевидна фраза, яка демонструє справжній цинічний план Кремля щодо виходу з-під санкцій. Промовилася ніби ненароком про це одна з головних пропагандисток нинішнього режиму в Росії — Маргарита Симоньян, керівник Russia Today.

"З’явився такий дуже цинічний жарт або скоріше вигук: "Вся надія на голод!". Вже від кількох людей чула цю фразу. Що мається на увазі — що зараз почнеться голод і вони (Захід — Ред.) прийдуть до тями, знімуть санкції й будуть з нами дружити, тому що не дружити з нами неможливо", — сказала Симоньян у розмові з президентами Росії та Казахстану.

Враховуючи, що під час бойових дій Росія захопила Південь України, зокрема порти з уже готовим до відправки зерном та іншою сільгосппродукцією, а також зерносховища, елеватори та інше майно. Крім того, війська РФ замінували Чорноморське узбережжя та влаштували фактичну блокаду тих портів, що знаходяться під контролем України. Таким чином українська сторона не може повною мірою експортувати своє зерно до країн Африки та Близького Сходу згідно з контрактами, а влада цих країн не може знайти альтернативних джерел, що загрожує серйозним голодом у регіоні.

Цікаво, що одразу після слів Симоньян з’явилася заява директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, який визнав, що у разі затягування війни Росії проти України світ чекає "пекло на землі". Також він закликав розблокувати порти й покінчити з "цією бісовою війною".

Карта бойових дій станом на 18 червня 2022 року

Очевидно, що продовольча криза серйозно вплине на ситуацію не лише в Африці та Європі, а й у всьому світі. І з кожним днем світ стає дедалі ближче до катастрофи та голоду, на який так розраховують у Кремлі. Слова Володимира Путіна про готовність "забезпечити безпеку" транспортування українського зерна з порту Одеси лише підтверджують, що Кремль намагається звалити провину за майбутній голод на Україну. Світовій спільноті на чолі з Європою та США час відкрити очі й почати серйозно тиснути на Росію у питанні розблокування українських портів, щоб уникнути воєн за їжу в Африці та інших регіонах, які спричинять неминучі наслідки у вигляді масштабної міграції, необхідності виплати допомоги та збільшення витрат на оборону.