Крупнейшая река Франции пересохла: последствия может ощутить вся Европа

В некоторых местах реку можно перейти пешком

Из-за рекордной засухи в Европе практически пересохла самая длинная река Франции Луара. Хотя она и в лучшие дни не была особо глубокой, однако в этом году по ней не могут перемещаться даже туристические судна с плоским дном.

Как сообщает Reuters, во французском Национальном институте сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды (INRAE) говорят, что в истории были периоды засух, однако в этом году пересыхание приток Луары является беспрецедентным.

При этом местами с одного берега реки на другой можно и вовсе перейти пешком. В INRAE говорят, что виной всему глобальное потепление, а подобное пересыхание заставляет задуматься о том, как распоряжаться своими водными ресурсами

Подобное явление является не только губительным для местной фауны, но также бросает вызовы для экономики. В частности отмечается, что воду из реки берут четыре атомные электростанции, которые производят практически пятую часть всей электроэнергии Франции.

Если же пересыхание продолжится, то это может привести к остановке одной или нескольких из них и привести к росту цен на электричество по всей Европе.

Читайте также: Категория Мир Шестое массовое вымирание уже идет и предсказать его масштабы сложно: новое исследование климатолога Вымирание уже происходит, но его темпы и масштабы пока не сравнимы с предыдущими

Как сообщалось ранее, морские черепахи оказались под угрозой вымирания из-за глобального потепления. Дело в том, что при повышенной температуре из яиц вылупляются только самки, а вот новых самцов становится все меньше и меньше.