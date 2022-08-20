Найбільша річка Франції пересохла: наслідки може відчути вся Європа

У деяких місцях річку можна перейти пішки

Через рекордну посуху в Європі практично пересохла найдовша річка Франції Луара. Хоча вона й у найкращі дні не була особливо глибокою, проте цього року нею не можуть переміщатися навіть туристичні судна з плоским дном.

Як повідомляє Reuters, у французькому Національному інституті сільського господарства, продовольства та навколишнього середовища (INRAE) говорять, що в історії були періоди посух, проте цього року пересихання приток Луари є безпрецедентним.

При цьому місцями з одного берега річки на інший можна і зовсім перейти пішки. У INRAE кажуть, що провина всьому глобальне потепління, а подібне пересихання змушує задуматися про те, як розпоряджатися своїми водними ресурсами.

Подібне явище є не тільки згубним для місцевої фауни, а й кидає виклики для економіки. Зокрема, зазначається, що воду з річки беруть чотири атомні електростанції, які виробляють практично п’яту частину всієї електроенергії Франції.

Якщо ж пересихання продовжиться, це може призвести до зупинки однієї чи кількох з них і призвести до зростання цін на електрику по всій Європі.

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Як повідомлялося раніше, морські черепахи опинилися під загрозою вимирання через глобальне потепління. Річ у тому, що при підвищеній температурі з яєць вилуплюються тільки самки, а ось нових самців стає все менше і менше.