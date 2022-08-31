Рекордна посуха може зашкодити Дніпру: з’явилась тривожна інформація

Верхня течія Дніпра формує основну частину його стоку, але рівень води у річці почав падати

На тлі катастрофічної, найбільшої за 500 років посухи в Європі, яка, за прогнозами, триватиме ще не один місяць, з’явилась тривожна інформація і про головну річку України. Рівень води у Дніпрі теж почав падати.

Про це пише видання БЕЛТА із посиланням на Центр з гідрометеорології, контролю радіоактивного забруднення та моніторингу навколишнього середовища Мінприроди Білорусі. Тамтешні гідрологи відзначають, що загалом в річках країни спад рівнів води відбувається з інтенсивністю 1-7 см за добу.

А саме через Білорусь проходить значна частина верхньої течії Дніпра, де формується до 80% його річного стоку. При цьому біля Могильова, Жлобина та Речиці водна артерія обміліла настільки, що там утворились несприятливі умови для роботи річкового транспорту. Така ж ситуація склалася із річкою Прип’ять біля села Черничі, що в Гомельській області.

Натомість у притоках Західного Бугу білоруськи гідрологи відзначають незначне зростання рівня води. За добу тут її прибуває у межах 1-3 см. Так само як і в деяких притоках Прип’яті. Втім, цього виявляється замало для її достатнього живлення.

Як повідомляв "Телеграф", через посуху в Європі практично повністю пересохла найдовша річка Франції – Луара. Падіння рівня води у ній називають безпрецедентним, а фотографії пересохлого русла лякають.