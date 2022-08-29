Ученые назвали витамин, высокие дозы которого уменьшают тревогу, особенно у женщин

Добавление витамина значительно снижает симптомы беспокойства

Современный человек постоянно испытывает стресс, тревогу и депрессию по различным причинам – и это не говоря о состоянии наших соотечественниках, столкнувшихся с ужасами войны.

Оказывается, это ему есть вполне научное объяснение: это происходит из-за нехватки в организме витамина B6.

Поэтому логично предположить, что высокая доза данного витамина может эффективно устранить все дискомфортные состояния.

С целью доказать эту теорию было проведено исследование, результаты которого опубликованы в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

В нем приняли участие 478 человек, в основном женщины (381), в возрасте от 18 до 58 лет.

Полученные исследователями результаты доказывают, что добавка витамина B6 действительно влияет на баланс между нервным торможением и возбуждением, снижая симптомы беспокойства. При этом добавка В6 не оказала заметного влияния на другие показатели, например, на уровень депрессии у участников.

"Исследование продемонстрировало, что прием высоких доз витамина B6 может влиять на тревогу", — сказано в результатах исследования.

При этом измерение влияния других питательных микроэлементов в состоянии назвать дозы лекарств, которые можно комбинировать и тестировать для лечения тревоги и депрессии.

Как известно, витамин B6 содержится в таких продуктах, как грецкие орехи, фундук, картофель, шпинат, морковь, цветная и белокочанная капуста, томаты, апельсины, лимоны, черешня, авокадо и многие другие.

В то же время, напомним, ученые США пришли к сенсационным выводам относительно пользы витамина D: оказывается, его потребление не оказывает заметного влияния на способности и состояние человека, и было выдумано "на ровном месте" производителями препаратов.