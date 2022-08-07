Вызывает когнитивное старение: ученые установили губительное влияние маленькой зарплаты на здоровье человека

Ученые выяснили еще одно губительное последствие маленькой зарплаты

Американские ученые установили взаимосвязь между ухудшением здоровья человека и низкой заработной платой, что актуально для большинства украинцев, потерявших значительную часть доходов и части заработных плат из-за начатой россией широкомасштабной войны.

Такую взаимозависимость между самочувствием человека и его заработной платой установили исследователи Школы здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета, США.

В соответствующей научной работе ученые подтвердили предыдущие утверждения коллег о том, что небольшие деньги вызывают депрессию, ожирение и гипертонию, а также установили, что к списку симптомов "низкого заработка" можно отнести и когнитивное старение. Как известно, к когнитивным функциям относится память, познание/узнавание (гнозис), язык, целенаправленное действие (праксис) и интеллект.

В рамках исследования специалисты изучали физическое состояние людей в течение продолжительного периода. При этом они подошли к анализу с точки зрения зарплат: учитывали то, какую зарплату получал человек, повышали ли ее ему, как долго он получал ту или иную сумму.

В результате исследователи обнаружили, что по сравнению с работниками, никогда не получавшими низкой заработной платы, у тех, кто постоянно получал низкую заработную плату, в пожилом возрасте наблюдалось значительно более быстрое ухудшение памяти.

"Эта работа дает новые доказательства, что устойчивое влияние низкой зарплаты связано с ускоренным ухудшения памяти в пожилом возрасте", — отметили исследователи.

Автор исследования доктор философии и доцент эпидемиологии Адина Зеки Аль Хаззури отметила, что поднимая зарплату работнику, работодатель тем самым вносит вклад в здоровье человека в старости.

Как сообщалось, ученые выяснили, как можно снизить на 29% риск развития жировой болезни печени.