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Не бесполезное хобби: видеоигры помогают развить важный навык, выяснили ученые

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Видеоигры
Видеоигры

Видеоигры могут стать тренажеров когнитивных навыков

Американские ученые установили, что люди, которые много играют в видеоигры гораздо быстрее и точнее принимают решения, чем те, кто не разделяет такого увлечения.

Как сообщает nauka.ua со ссылкой на исследование, обнародованное в журнале Neuroimage: Reports, в эксперименте принимали участие 29 игроков, проводивших более 5 часов в сутки за видеоиграми, а также 19 человек, которые не имеют такого хобби.

Каждого из них подключили к аппарату функциональной магнитно-резонансной томографии и поручили выполнить задание, которое заключалось в отслеживании движения объектов на мониторе.

Подобная работа требует умения быстро обрабатывать информацию от органов восприятия и делать правильный выбор.

Участникам из обеих групп требовалось больше времени по мере усложнения задания, однако в среднем геймерам требовалось для принятия решения на 190 миллисекунд меньше времени, а результаты оказались на 2-7% более точными.

Чем быстрее они выполняли задания, тем активнее проявляли себя правая затылочно-височная извилина, левый таламус и правая дополнительная моторная область. Ученые обычно связывают их с распознанием визуальных объектов и принятии решений на их основании.

Тем самым они приходят к выводу, что компьютерные игры можно использовать для тренировки когнитивных навыков.

Как сообщалось ранее, глава Nokia предположил, что смартфоны доживают свои последние дни, а им на смену придут умные очки и вживляемые в тело чипы.

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#Мозг #Наука #Компьютерные игры