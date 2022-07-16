Не марне хобі: відеоігри допомагають розвинути важливу навичку, з’ясували вчені

Відеоігри можуть стати тренажерів когнітивних навичок

Американські вчені встановили, що люди, які багато грають у відеоігри набагато швидше і точніше, приймають рішення, ніж ті, хто не поділяє такого захоплення.

Як повідомляє nauka.ua з посиланням на дослідження, оприлюднене в журналі Neuroimage: Reports, в експерименті брали участь 29 гравців, які проводили понад 5 годин на добу за відеоіграми, а також 19 осіб, які не мають такого хобі.

Кожного з них під'єднали до апарату функціональної магнітно-резонансної томографії та доручили виконати завдання, яке полягало у відстеженні руху об’єктів на моніторі.

Подібна робота вимагає вміння швидко обробляти інформацію від органів сприйняття та робити правильний вибір.

Учасникам з обох груп потрібно більше часу в міру ускладнення завдання, проте в середньому геймерам потрібно для прийняття рішення на 190 мілісекунд менше часу, а результати виявилися на 2-7% точнішими.

Чим швидше вони виконували завдання, тим активніше проявляли себе права потилично-скронева звивина, лівий таламус і додаткова права моторна область. Вчені зазвичай пов’язують їх з розпізнаванням візуальних об’єктів та прийняття рішень на їх основі.

Тим самим вони роблять висновок, що комп’ютерні ігри можна використовувати для тренування когнітивних навичок.

Як повідомлялося раніше, глава Nokia припустив, що смартфони доживають свої останні дні, а їм на зміну прийдуть розумні окуляри і чипи, що вживляються в тіло.