Люди відмовляться від смартфонів: глава Nokia передбачив, що і коли прийде на заміну

На зміну звичним гаджетам прийдуть розумні окуляри та чіпи, що вживляються в тіло

Президент та генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк розповів про своє бачення майбутнього вже звичних для нас телекомунікаційних пристроїв – смартфонів. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, глава компанії заявив, що до 2030 року люди відійдуть від використання цих гаджетів на користь розумних окулярів і чипів, що вживляються в тіло.

Про це повідомляє Business Insider.

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За словами Лундмарка, до 2030 року у світі запустять мережі мобільного зв’язку шостого покоління, тобто 6G, а на заміну смартфонам прийдуть нові інтерфейси користувача.

"На той час смартфон, яким ми його знаємо сьогодні, безперечно перестане бути найпоширенішим інтерфейсом... Багато з цих пристроїв будуть вбудовані безпосередньо в наші тіла", — сказав глава Nokia.

Пекка Лундмарк упевнений, що поступово людство почне переходити на розумні окуляри та інші гаджети, які люди носитимуть на обличчі. Крім того, він вважає, що до 2030 року з’явиться "технологія цифрових двійників", яка близька до метавсесвіту. Однак це вимагатиме "величезних обчислювальних ресурсів".

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А поки що людство все ж таки продовжує використовувати в побуті звичні всім мобільні телефони. Раніше "Телеграф" писав, як продовжити термін служби смартфона.