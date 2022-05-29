Люди откажутся от смартфонов: глава Nokia предсказал, что и когда придет на смену
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На смену привычным гаджетам придут умные очки и вживляемые в тело чипы
Президент и генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк рассказал о своем видении будущего уже привычных для нас телекоммуникационных устройств — смартфонов. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава компании заявил, что к 2030 году люди отойдут от использования этих гаджетов в пользу умных очков и вживляемых в тело чипов.
Об этом передает Business Insider.
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По словам Лундмарка, к 2030 году в мире запустят сети мобильной связи шестого поколения, то есть 6G, а на смену смартфонам придут новые пользовательские интерфейсы.
"К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, определенно перестанет быть самым распространенным интерфейсом… Многие из этих устройств будут встроены непосредственно в наши тела", — сказал глава Nokia.
Пекка Лундмарк уверен, что постепенно человечество начнет переходить на умные очки и другие гаджеты, которые люди будут носить на лице. Кроме того он считает, что к 2030 году появится "технология цифровых двойников", которая близка к метавселенной. Однако это потребует "огромных вычислительных ресурсов".
А пока человечество все же продолжает использовать в быте привычные всем мобильные телефоны. Ранее "Телеграф" писал, как продлить срок службы смартфона.