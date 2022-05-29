Как продлить "жизнь" смартфона: лайфхак, о котором стоит знать
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Если постоянно неправильно заряжать телефон, то со временем, он перестанет долго держать заряд.
Одна из главных ошибок практически всех пользователей — это "ночная" зарядка телефона, а вс потому, что аккумулятор большую часть ночи находится под напряжением, что негативно влияет на его "жизнь". Однако ошибки на этом не заканчиваются, а нужно помнить, что при постоянной неправильной зарядке смартфона, его аккумулятор начнет терять свою емкость, что приведет к тому, что разряжаться гаджет будет гораздо быстрее.
Как избежать этого, пишет belnovosti.
Как сделать так, чтобы телефон не разряжался
- Регулярная подзарядка. Телефон можно и нужно ставить на зарядку несколько раз в день. Рекомендовано поддерживать заряд батареи на уровне 40-80 %, и не опускать его ниже 20%.
- Переносной аккумулятор. Если у вас часто нет возможности найти розетку, чтобы подзарядить телефон, купите переносную зарядку, которая всегда будет под рукой.
- Не заряжайте телефон всю ночь. "Ночная" зарядка = быстрая поломка аккумулятора.
- Полная разрядка — это вредно для смартфона, однако раз в месяц такая профилактика не помешает.
- Храните телефон в прохладном месте. Сильный холод, как и сильная жара негативно сказываются на батареи вашего гаджета, сокращая ее срок "годности". Желательно держать телефон в температуре от 0 до 15 градусов.
Не забывайте, что пользоваться телефоном во время зарядки не желательно, ведь из-за этого он перегревается.
Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.