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Как продлить "жизнь" смартфона: лайфхак, о котором стоит знать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Правильная зарядка смартфона, может продлить срок его службы
Правильная зарядка смартфона, может продлить срок его службы

Если постоянно неправильно заряжать телефон, то со временем, он перестанет долго держать заряд.

Одна из главных ошибок практически всех пользователей — это "ночная" зарядка телефона, а вс потому, что аккумулятор большую часть ночи находится под напряжением, что негативно влияет на его "жизнь". Однако ошибки на этом не заканчиваются, а нужно помнить, что при постоянной неправильной зарядке смартфона, его аккумулятор начнет терять свою емкость, что приведет к тому, что разряжаться гаджет будет гораздо быстрее.

Как избежать этого, пишет belnovosti.

Как сделать так, чтобы телефон не разряжался

  • Регулярная подзарядка. Телефон можно и нужно ставить на зарядку несколько раз в день. Рекомендовано поддерживать заряд батареи на уровне 40-80 %, и не опускать его ниже 20%.
  • Переносной аккумулятор. Если у вас часто нет возможности найти розетку, чтобы подзарядить телефон, купите переносную зарядку, которая всегда будет под рукой.
  • Не заряжайте телефон всю ночь. "Ночная" зарядка = быстрая поломка аккумулятора.
  • Полная разрядка — это вредно для смартфона, однако раз в месяц такая профилактика не помешает.
  • Храните телефон в прохладном месте. Сильный холод, как и сильная жара негативно сказываются на батареи вашего гаджета, сокращая ее срок "годности". Желательно держать телефон в температуре от 0 до 15 градусов.

Не забывайте, что пользоваться телефоном во время зарядки не желательно, ведь из-за этого он перегревается.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

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#Мобильный телефон #Зарядка #Телефон #Зарядка телефонов