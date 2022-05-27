Как быстрее зарядить свой телефон, когда времени в обрез

Пять действенных советов, которые помогут вам быстро подзарядить батарею любимого смартфона

Во время войны функционал гаджетов получил новый смысл — они стали буквально незаменимы. С помощью мобильных телефонов мы узнаем самые важные новости в стране. Однако бывает так, что смартфон разряжается всегда в самый неподходящий момент, и лишних пару часов у нас может и не быть, когда идут боевые действия.

Как ускорить подзарядку телефона, пишет "Лайфхакер".

Как быстро зарядить свой телефон: топ-5 способов

Выключите его. Все просто: если смартфон включен, он тратит энергию батареи. Если его выключить, то зарядка батареи пойдет намного быстрее. Также можно включить "Самолетный режим". Используйте зарядное устройство. Телефон зарядится быстрее от идущего в комплекте оригинального зарядного устройства. Не стоит использовать USB-порты. Не перегревать и не переохлаждать. Нельзя класть смартфон при зарядке на солнце, а также не оставляйте его на холоде. Идеальная температура для зарядки — 22°С (обычная комнатная температура). Оптимизация зарядки по USB. Отключайте синхронизацию, если заряжаете телефон по USB. Стоит помнить, что если вы переводите ПК или ноутбук в режим или гибернации, то отключается и ток USB-портов. В этом случае смартфон заряжаться так же не будет. Уход за батареей. Некоторые производители рекомендуют не менее одного раза в месяц доводить заряд батареи до 100%, а затем разряжать ее до полного отключения телефона. Это будет полезно для правильного функционирования смартфона в будущем.

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