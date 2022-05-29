Як продовжити "життя" смартфона: лайфхак, про який варто знати

Якщо постійно неправильно заряджати телефон, то з часом він перестане довго тримати заряд.

Одна з головних помилок практично всіх користувачів — це "нічна" зарядка телефону, а тому що акумулятор більшу частину ночі знаходиться під напругою, що негативно впливає на його "життя". Однак помилки на цьому не закінчуються, і потрібно пам’ятати, що при постійній неправильній зарядці смартфона, його акумулятор почне втрачати свою місткість, що призведе до того, що гаджет буде розряджатися набагато швидше.

Як уникнути цього, пише belnovosti.

Як зробити так, щоб телефон не розряджався

Регулярне підзаряджання. Телефон можна і потрібно ставити на заряджання кілька разів на день. Рекомендовано підтримувати заряд батареї на рівні 40-80% і не опускати його нижче 20%.

Переносний акумулятор. Якщо у вас часто немає можливості знайти розетку, щоб підзарядити телефон, купіть переносну зарядку, яка завжди буде під рукою.

Якщо у вас часто немає можливості знайти розетку, щоб підзарядити телефон, купіть переносну зарядку, яка завжди буде під рукою. Не заряджайте телефон усю ніч. "Нічна" зарядка = швидка поломка акумулятора.

"Нічна" зарядка = швидка поломка акумулятора. Повна розрядка – це шкідливо для смартфона, проте раз на місяць така профілактика не завадить.

– це шкідливо для смартфона, проте раз на місяць така профілактика не завадить. Тримайте телефон у прохолодному місці. Сильний холод, як і сильна спека, негативно позначаються на батареї вашого гаджета, скорочуючи її термін "придатності". Бажано тримати телефон у температурі від 0 до 15 градусів.

Не забувайте, що користуватися телефоном під час заряджання не бажано, адже через це він перегрівається.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше, а також які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном.