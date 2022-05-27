Як швидше зарядити свій телефон, коли часу обмаль

П’ять дієвих порад, які допоможуть вам швидко підзарядити батарею улюбленого смартфона

Під час війни функціонал гаджетів набув нового сенсу — вони стали буквально незамінними. За допомогою мобільних телефонів ми дізнаємось про найважливіші новини в країні. Однак буває так, що смартфон розряджається завжди в найневідповідніший момент, і зайвої пари годин у нас може і не бути, коли йдуть бойові дії.

Як прискорити підзарядку телефону, пише "Лайфхакер".

Як швидко зарядити свій телефон: топ 5 способів

Вимкніть його. Все просто: якщо смартфон увімкнено, він витрачає енергію батареї. Якщо його вимкнути, то зарядка батареї піде набагато швидше. Також можна увімкнути "Літаковий режим". Використовуйте зарядний пристрій. Телефон заряджається швидше від оригінального зарядного пристрою, що йде в комплекті. Не варто використовувати порти USB. Не перегрівати та не переохолоджувати. Не можна класти смартфон під час зарядки на сонці, а також не залишайте його на холоді. Ідеальна температура для зарядки — 22°C (звичайна кімнатна температура). Оптимізація зарядки USB. Вимикайте синхронізацію, якщо заряджаєте телефон по USB. Варто пам’ятати, що якщо ви переводите ПК або ноутбук в режим сну або гібернації, то відключається і струм USB-портів. В цьому випадку смартфон заряджатися так само не буде. Догляд за акумулятором. Деякі виробники рекомендують щонайменше раз на місяць доводити заряд батареї до 100%, а потім розряджати її до повного відключення телефону. Це буде корисно для правильного функціонування смартфона у майбутньому.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи варто заряджати телефон до 100%.