Як швидше зарядити свій телефон, коли часу обмаль
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П’ять дієвих порад, які допоможуть вам швидко підзарядити батарею улюбленого смартфона
Під час війни функціонал гаджетів набув нового сенсу — вони стали буквально незамінними. За допомогою мобільних телефонів ми дізнаємось про найважливіші новини в країні. Однак буває так, що смартфон розряджається завжди в найневідповідніший момент, і зайвої пари годин у нас може і не бути, коли йдуть бойові дії.
Як прискорити підзарядку телефону, пише "Лайфхакер".
Як швидко зарядити свій телефон: топ 5 способів
- Вимкніть його. Все просто: якщо смартфон увімкнено, він витрачає енергію батареї. Якщо його вимкнути, то зарядка батареї піде набагато швидше. Також можна увімкнути "Літаковий режим".
- Використовуйте зарядний пристрій. Телефон заряджається швидше від оригінального зарядного пристрою, що йде в комплекті. Не варто використовувати порти USB.
- Не перегрівати та не переохолоджувати. Не можна класти смартфон під час зарядки на сонці, а також не залишайте його на холоді. Ідеальна температура для зарядки — 22°C (звичайна кімнатна температура).
- Оптимізація зарядки USB. Вимикайте синхронізацію, якщо заряджаєте телефон по USB. Варто пам’ятати, що якщо ви переводите ПК або ноутбук в режим сну або гібернації, то відключається і струм USB-портів. В цьому випадку смартфон заряджатися так само не буде.
- Догляд за акумулятором. Деякі виробники рекомендують щонайменше раз на місяць доводити заряд батареї до 100%, а потім розряджати її до повного відключення телефону. Це буде корисно для правильного функціонування смартфона у майбутньому.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи варто заряджати телефон до 100%.