Викликає когнітивне старіння: вчені встановили згубний вплив маленької зарплати на здоров'я людини

Вчені з'ясували ще один згубний наслідок маленької зарплати

Американські вчені встановили взаємозв'язок між погіршенням здоров'я людини та низькою заробітною платою, що є актуальним для більшості українців, які втратили значну частину доходів і заробітних плат через широкомасштабну війну росії.

Таку взаємозалежність між почуттям людини і її заробітною платнею встановили дослідники Школи охорони здоров'я імені Мейлмана Колумбійського університету, США.

У відповідній науковій роботі вчені підтвердили попередні твердження колег про те, що невеликі гроші викликають депресію, ожиріння та гіпертонію, а також встановили, що до списку симптомів "низького заробітку" можна віднести і когнітивне старіння. Як відомо, до когнітивних функцій відноситься пам'ять, пізнання/впізнавання (гнозис), мова, цілеспрямована дія (праксис) та інтелект.

У рамках дослідження фахівці вивчали фізичний стан людей протягом тривалого періоду. При цьому вони підійшли до аналізу із погляду зарплат: враховували те, яку зарплату отримувала людина, чи підвищували її їй, як довго вона отримувала ту чи іншу суму.

У результаті дослідники виявили, що в порівнянні з працівниками, які ніколи не отримували низької заробітної плати, у тих, хто постійно отримував низьку заробітну плату, у літньому віці спостерігалося значно швидше погіршення пам'яті.

"Ця робота дає нові докази, що стійкий вплив низької зарплати пов'язаний із прискореним погіршенням пам'яті у літньому віці", — зазначили дослідники.

Автор дослідження доктор філософії та доцент епідеміології Адіна Зекі Аль Хаззурі зазначила, що піднімаючи зарплату роботодавець тим самим робить внесок у здоров'я працівника у старості.

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