Війна не час для зростання зарплат: що прогнозують Мінфін та Мінекономіки на найближчі два роки

Українці можуть не дочекатися зростання мінімальної зарплати у 2023 році

Міністерство економіки України прогнозує на 2022 рік інфляцію до 32%, а також падіння ВВП на 30-35%, все це не дозволить українцям підняти мінімальну зарплату до рівня прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє Федерація профспілок України за результатами переговорів із Мінекономіки щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2023 рік.

У ФПУ зазначили, що у Мінекономіки прогнозують:

падіння ВВП у 2022 році може сягнути 30-35%;

зростання індексу споживчих цін у 2022 році до 31-32% до кінця року, у 2023 році – 30%.

При цьому було зазначено, що цей прогноз може змінюватись в залежності від ситуації та прийнятих рішень.

Все це веде до того, що Мінфін вважає за необхідне залишити мінімальну зарплату на рівні 6700 гривень та у 2023 році, Мінекономіки пропонує її підвищити з 6700 гривень з 1 січня 2023 року до 7250 гривень до кінця року або менш ніж на 10%.

Водночас, за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах червня 2022 року оцінюється на рівні 7000 грн та прогнозується у розмірі 8200 грн на початок 2023 року.

Трохи оптимістичніше – інфляція у 31%, оцінює ситуацію на 2022 рік Національний банк України.