Вчені назвали вітамін, високі дози якого зменшують тривогу, особливо у жінок

Додавання вітаміну значно знижує симптоми занепокоєння

Сучасна людина постійно відчуває стрес, тривогу та депресію з різних причин – і це не кажучи про стан наших співвітчизників, які зіткнулися з жахами війни.

Виявляється, цьому єцілком наукове пояснення: все відбувається через нестачу в організмі вітаміну B6.

Тому логічно припустити, що висока доза цього вітаміну може ефективно усунути всі дискомфортні стани.

З метою довести цю теорію було проведено дослідження, результати якого опубліковані в журналі Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

У ньому взяли участь 478 осіб, переважно жінки (381), віком від 18 до 58 років.

Отримані дослідниками результати доводять, що добавка вітаміну B6 справді впливає на баланс між нервовим гальмуванням і збудженням, знижуючи симптоми занепокоєння. При цьому добавка В6 не вплинула на інші показники, наприклад, на рівень депресії в учасників.

"Дослідження продемонструвало, що прийом високих доз вітаміну B6 може впливати на тривогу ", — сказано у результатах дослідження.

При цьому вимірювання впливу інших живильних мікроелементів зможе назвати дози ліків, які можна комбінувати і тестувати для лікування тривоги і депресії.

Як відомо, вітамін B6 міститься в таких продуктах, як волоські горіхи, фундук, картопля, шпинат, морква, цвітна та білокачанна капуста, томати, апельсини, лимони, черешня, авокадо та багато інших.

У той же час, нагадаємо, вчені США дійшли сенсаційних висновків щодо користі вітаміну D: виявляється, його споживання не має помітного впливу на здібності та стан людини, і було вигадане "на рівному місці" виробниками препаратів.