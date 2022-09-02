Новини агронауки: японські вчені запропонували поливати посіви горілкою

Пропозиція ґрунтується на науковому поясненні та перших дослідах

В останні роки в усьому світі постійно відбуваються катаклізми через глобальну посуху і спеку, що постійно збільшується: меліють річки та озера, висихає земля, гине сільгосппродукція.

Незвичайний метод боротьби за врятування майбутніх урожаїв запропонували фахівці японського Центру сталого використання ресурсів RIKEN.

У статті, яка опублікована в журналі Plant and cell physiology, понад 30 учених запевняють, що змусити пшеницю і рис нормально рости майже без води можна в тому випадку, якщо попередньо обробити ґрунт розчином етилового спирту – іншими словами, горілкою або саке.

"Попередня обробка посівів етанолом значно підвищує врожайність злаків. Ми виявили, що спирт змінює роботу генів і перебудовує роботу метаболічних ланцюжків, які керують реакцією рослин на посуху ", — йдеться у статті.

Прийти до таких незвичайних висновків японців змусили спостереження за рослинами: виявилося, що багато з них починають самі виробляти молекули етилового спирту, намагаючись чинити опір нестачі води.

Спочатку японці провели експерименти з модельною рослиною арабідопсисом: коли насіння проросло, його полили розчином спирту. А потім імітували посуху та нічим не поливали. Рослина вижила.

Результати поливу водою та спиртом

Потім подібні "експерименти" провели із посівами пшениці та рису. В результаті посуху пережили 75 відсотків злаків, оброблених спиртом. А з неопрацьованих – лише п’ять.

Кількість рослин, що вижили, политих водою і спиртом

Згідно з поясненнями вчених, причиною таких незвичайних явищ є те, що спирт, який потрапив із ґрунту в рослини, перебудовує роботу генів, що регулюють їхнє дихання. Це призводить до того, що в листочках пшениці та рису стають менше продихи – пори, які служать для випаровування та газообміну. А це зводить до мінімуму споживання води.

Нагадаємо, що, згідно з прогнозами вчених, більша частина нашої планети може стати непридатною для життя вже до 2100 року. Тому, можливо, варто прислухатися навіть до найнезвичайніших засобів боротьби із посухою.