Навіщо білити дерева восени: кожен дачник повинен про це знати
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Якщо до весняного побілку у дачників питань не виникає, то до осіннього навпаки виникають.
Осінь – це той період, коли потрібно не лише збирати врожай овочів та фруктів, але й готувати свій сад до зимових холодів, а також до майбутнього сезону. Якщо правильно провести всі маніпуляції, то ваші дерева будуть під надійним захистом від шкідників та хвороб. У тому числі і побілка.
Традиційно побілка відбувається навесні, проте досвідчені садівники здійснюють таку ж маніпуляцію і восени, пише belnovosti. Чому варто так робити — читайте далі.
Навіщо білити дерева восени
Якщо вибрати правильну побілку, то можна захистити дерева від личинок різних шкідників, а також від опіків, температурних коливань та інших ушкоджень, які можуть статися з деревом взимку. Однак у пріоритеті захист від грибків, опіків та ненажерливих гризунів.
Чим білити:
Бажано робити розчин на основі водоемульсійної, вододисперсійної або алкідної фарби:
- Водоемульсійна суміш захищає кору від гниття і знищує хвороботворні бактерії, проте вона "не працює" проти комах. Тому проти паразитів потрібно додати до фарби речовини, що містять мідь.
- Вододисперсійна фарба хороша тим, що до її складу входить антисептик. Такий розчин захищає і від шкідників і від руйнування деревини.
- А алкідна фарба підвищує морозостійкість і стійкіша до вологи. Однак її захисні властивості слабші.
- Також можна приготувати "домашній" розчин: для цього візьміть 10 літрів води, 2 кг вапна та 400 гр мідного купоросу, змішайте, додайте клейстер або господарське мило та 1 кг глини. Після чого побіліть дерево.
Як правильно білити
- Очистьте дерево від відмерлих частин. Зазначимо, що цього не можна використовувати металеві предмети.
- Найкраще робити такі маніпуляції після дощу.
- Усі видалені матеріали потрібно спалити.
- Потім продезінфікуйте стовбур, і коли рани просохнуть, побіліть дерево, наносячи побілку в два шари.
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