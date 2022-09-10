Навіщо білити дерева восени: кожен дачник повинен про це знати

Якщо до весняного побілку у дачників питань не виникає, то до осіннього навпаки виникають.

Осінь – це той період, коли потрібно не лише збирати врожай овочів та фруктів, але й готувати свій сад до зимових холодів, а також до майбутнього сезону. Якщо правильно провести всі маніпуляції, то ваші дерева будуть під надійним захистом від шкідників та хвороб. У тому числі і побілка.

Традиційно побілка відбувається навесні, проте досвідчені садівники здійснюють таку ж маніпуляцію і восени, пише belnovosti. Чому варто так робити — читайте далі.

Навіщо білити дерева восени

Якщо вибрати правильну побілку, то можна захистити дерева від личинок різних шкідників, а також від опіків, температурних коливань та інших ушкоджень, які можуть статися з деревом взимку. Однак у пріоритеті захист від грибків, опіків та ненажерливих гризунів.

Чим білити:

Бажано робити розчин на основі водоемульсійної, вододисперсійної або алкідної фарби:

Водоемульсійна суміш захищає кору від гниття і знищує хвороботворні бактерії, проте вона "не працює" проти комах. Тому проти паразитів потрібно додати до фарби речовини, що містять мідь.

Вододисперсійна фарба хороша тим, що до її складу входить антисептик. Такий розчин захищає і від шкідників і від руйнування деревини.

А алкідна фарба підвищує морозостійкість і стійкіша до вологи. Однак її захисні властивості слабші.

Також можна приготувати "домашній" розчин: для цього візьміть 10 літрів води, 2 кг вапна та 400 гр мідного купоросу, змішайте, додайте клейстер або господарське мило та 1 кг глини. Після чого побіліть дерево.

Як правильно білити

Очистьте дерево від відмерлих частин. Зазначимо, що цього не можна використовувати металеві предмети. Найкраще робити такі маніпуляції після дощу. Усі видалені матеріали потрібно спалити. Потім продезінфікуйте стовбур, і коли рани просохнуть, побіліть дерево, наносячи побілку в два шари.

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