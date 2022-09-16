Ученые отмечают необходимость "заморозить полюса": каким образом и для чего это нужно

Для этого хотят использовать диоксид серы

О глобальном потеплении ученые всего мира говорят последнее десятилетие, предупреждая, что большая часть планеты может стать непригодной для жизни. На этом фоне группа ученых выдвинула предложение заморозить ледниковые шапки, слишком быстро тающие на полюсах Земли.

Как передает Futurism, ученые предложили привлечь к этому 125 крупных военных самолетов, с которых на ледники Северного и Южного полюсов сбросят множество микроскопических аэрозольных химикатов.

По мнению группы ученых, диоксид серы, который самолеты сбросят на ледниковые шапки с высоты 13 километров, заблокируют часть солнечного света и защитят полярные регионы от солнца и жары. Уэйк Смит, исследователь Йельского университета, отметил, что более 13 тонн микроскопических частиц диоксида серы могут охладить полюса на 3,6 градуса по Фаренгейту. По мнению исследователя, таким образом удастся восстановить хотя бы часть исчезнувших за последние годы ледников. А это в свою очередь приведет к уменьшению уровня моря и возвращению бывших ареалов обитания отдельных видов животных.

Другая группа исследователей назвала этот план "ужасающей идеей", аргументируя это тем, что затенение солнца на полюсах может иметь неожиданные последствия и негативно повлиять на сельскохозяйственные системы.

Добавим, что из-за глобального потепления и угрозы, которое оно может принести, разнообразные идеи относительно охлаждения планеты звучат все чаще, ведь страны мира до сих пор не смогли сократить выбросы углерода, растапливающего ледники.

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