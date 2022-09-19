Ждите страшных суперливней: ученые выяснили, чем обернется для человечества глобальное потепление

Чем выше температура на планете, тем более обильными будут дожди

Несмотря на то, что Украину уже сейчас заливают мощные ливни, в дальнейшем ситуация будет становится только хуже.

Притом речь идет не только о нашей стране, а планете в целом. Так, компьютерное моделирование показало, что глобальное потепление приведет не к засухам, а, наоборот, к чрезмерным мощным ливням, которые будут заливать планету, мешая ее нормальному развитию.

К таким выводам пришили ученые в статье, которая опубликована в Geophysical Research Letters.

Статья основана на выводах исследователей Копенгагенского университета и Датского метеорологического института, которые изучали суперливень, который разразился над Копенгагеном в июле 2011 года и привел к многочисленным разрушениям и подтоплениям.

Ученые решили воссоздать стихийное бедствие в компьютерной симуляции, чтобы выяснить, что послужило причиной ужасному ненастью.

Симуляцию запустили 13 раз, по одному разу для каждого уровня глобальной температуры, а именно: -1 градус Цельсия по отношению к норме (доиндустриальная эпоха), 0 (норма в 2011 году), а также +1, +2 и +3 градуса Цельсия. Расстояние между точками данных в модели, известное как размер сетки, составило около 2,5 километра (это можно условно считать пикселами модели). Для сравнения, точки сетки глобальной климатической модели обычно находятся на расстоянии не менее 50 километров друг от друга, так что новую симуляцию можно считать крайне точной.

Оказалось, что чем выше была температура, тем более обильным становился ливень и тем мощнее наводнение он вызвал. В том числе, если бы климат не потеплел за XX век на один градус, шанс образования суперливня 2011 года был бы вдвое ниже. Авторы работы считают, что этот факт необходимо учитывать при планировании климатической политики.

Напомним, что, по мнению ученых, наступающее потепление не дает деревьям "дышать", поэтому они предложили даже "разморозить" полюса.