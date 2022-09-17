Домашній улюбленець став убивцею: в Австралії "добрий" кенгуру вбив господаря та заважав рятувальникам надати йому допомогу

Напад тварини на людину стався вперше з 1936 року

У благополучній Австралії, де "найжахливішою" подією вважається напад п’яних папуг, трапилася трагедія, героєм якої став здавалося б доброзичливий симпатичний кенгуру.

Про це пише британська The Guardian.

Повідомляється, що в місті Редмонді, приблизно за 400 км на південь від Перта, чоловік зателефонував родичу і попросив терміново прийти до нього. Прибувши на ферму, той виявив хязяїн лежить із серйозними травмами.

Родич викликав бригаду швидкої допомоги, але коли медики прибули на місце, кенгуру почав кидатися на них, заважаючи надати чоловікові першу допомогу.

Після цього було викликано поліцію, яка і застрелила тварину.

Коли парамедики змогли дістатися потерпілого, той уже був мертвий.

Представник поліції повідомив ЗМІ, що вони вважають, що кенгуру того дня напав на чоловіка, що призвело до смерті.

В Австралії мешкає близько 50 мільйонів кенгуру, які можуть важити до 90 кг і досягати 2 метрів на зріст. Але смертельні напади трапляються рідко — це перший випадок, зареєстрований в Австралії з 1936 року.

За словами експерта з поведінки кенгуру Грема Коулсона, "озброєнням" кенгуру можна вважати гострі зуби, пазурі та сильні ноги,

"Проблема з кенгуру і людьми полягає в тому, що ми обидва — тварини, що стоять на двох ногах, і таке вертикальне положення є викликом для самця кенгуру", — говорить він.

І якщо кенгуру загнані в кут або потрапляють у неприємне становище, вони можуть бути небезпечними.

Також видання нагадує, що раніше в австралійському містечку Мааруме жителі опинилися в облозі через навалу кенгуру. Місцева влада нарахувала від 60 до 80 особин, що спокійно прогулювалися в околицях і самому населеному пункті. Деякі тварини поводилися агресивно, особливо самки.

Нагадаємо, що небезпечними можуть бути не лише екзотичні тварини: на початку року у Польщі самець оленя вибив око мисливцеві-блогеру.