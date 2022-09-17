Домашний любимец стал убийцей: в Австралии "добрый" кенгуру убил хозяина и мешал спасателям оказать ему помощь

Нападение животного на человека произошло впервые с 1936 года

В благополучной Австралии, где самым "самым ужасным" происшествием становится нападение пьяных попугаев, произошла трагедия, героем которой стал казалось бы дружелюбный симпатичный кенгуру.

Об этом пишет британская The Guardian.

Сообщается, что в городе Редмонде, примерно в 400 км к югу от Перта мужчина позвонил родственнику и попросил его срочно прийти к нему. Прибыв на ферму, тот обнаружил звонившего с серьезными травмами.

Родственник вызвал бригаду скорой помощи, но когда медики прибыли на место, кенгуру начал бросаться на них, мешая оказать мужчине первую помощь.

После этого была вызвана полиция, которая и застрелила животное.

Когда парамедики смогли добраться до пострадавшего, тот уже был мертв.

Представитель полиции сообщил СМИ, что они считают, что кенгуру в тот день напал на мужчину, что и привело к смерти.

Издание отмечает, что в Австралии обитает около 50 миллионов кенгуру, которые могут весить до 90 кг и достигать 2 метров. Но смертельные нападения случаются редко – это первый случай, зарегистрированный в Австралии с 1936 года.

По словам эксперта по поведению кенгуру Грэма Коулсона, "вооружением" кенгуру можно считать острые зубы, когти и сильные ноги,

"Проблема с кенгуру и людьми заключается в том, что мы оба – стоящие на двух ногах животные, и такое вертикальное положение является вызовом для самца кенгуру", – говорит он.

И если кенгуру загнаны в угол попадают в неприятное положение, они могут быть достаточно опасными.

Также издание напоминает, что ранее в австралийском городке Мааруме жители оказались в осаде из-за нашествия кенгуру. Местные власти насчитали от 60 до 80 особей, спокойно прогуливавшихся в окрестностях и самом населённом пункте. Некоторые животные вели себя агрессивно, особенно самки.

Напомним, что опасными могут быть не только экзотические животные: в начале года в Польше самец оленя выбил глаз охотнику-блогеру.