Укр

В Польше самец оленя выбил глаз охотнику-блогеру: инцидент попал на видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Охота с трагическими последствиями
Охота с трагическими последствиями

Мужчине понадобилась операция

В Польше во время охоты охотник и блоггер Лешек Каминский получил серьезную травму глаза, когда на него внезапно напал самец оленя. Трагический инцидент попал на видео.

Как сообщает Telegram-канал "Двач", после случившегося блогер продемонстрировал видеоотчет неудачной охоты, где на кадрах четко видно, как олень своими рогами пробил поляку глаз.

На обнародованной видеозаписи зафиксировано дикое животное, которое внезапно выбежало из-за кустов и, подбежав к охотнику, сильно ударило его рогами прямо в лицо. Из травмированного глаза сразу пошла кровь.

Животное выпрыгнуло из кустов и ударило мужчину рогами
После мощного удара мужчине понадобилась операция

После нападения животного мужчине понадобилась операция – медики наложили ему несколько швов. Какое сейчас состояние блогера и не пострадало ли зрение мужчины после встречи с оленем пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" давал советы ценителям тихой охоты и рассказывал в деталях, какие грибы в Украине можно собирать и употреблять в пищу.

Также напомним несколько простых секретов успешного сбора грибов, а также полезных лайфхаков, которые могут существенно упростить жизнь молодым грибникам.

Теги:
#Травма #Охота #Олень #Глаз #Відео
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