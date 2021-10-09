Сезон "тихой охоты" продолжается: какие грибы еще можно собирать в Украине

Главное помнить, что незнакомые грибы лучше не собирать.

Грибной сезон в самом разгаре, а значит многие люди вооружаются ножами и корзинками и отправляются на выходных в лес или ближайшую рощу, чтобы запастись этим продуктом питания. Зачастую опытные грибники отправляются на промысел еще в начале мая и знают множество мест, куда стоит отправиться в первую очередь. Однако у новичков тоже есть все шансы вернуться не с пустыми руками. К тому же сезон зачастую длится до конца октября, а потому времени для этого еще достаточно.

Стоит помнить, что грибы — создания влаголюбивые, а потому если осень выдалась засушливой, то и хорошего урожая ждать не стоит. Также они не очень хорошо переносят жару, что тоже сказывается на длительности сезона.

Такие грибы, как маслята, белые грибы и подберезовики можно встретить в лесу в конце весны и начале лета, однако большинство из них показывают активны рост с конца августа и осенью.

Некоторые грибы, вроде опят, белых и польских грибов хорошо растут в октябре, однако важно помнить, что если накануне нагрянули заморозки, то употреблять их в пищу нельзя, поскольку после воздействия на них низких температур, они становятся ядовитыми.

В целом, чтобы "охота" не закончилась пустой корзиной достаточно помнить о сезонах роста наиболее популярных в Украине грибов:

На белые грибы стоит рассчитывать со средины июня до конца сентября, однако пик их роста случается обычно в августе;

Белый гриб

Маслята растут с июня по октябрь, однако они предпочитают среднесуточную температуру в +15…+18 градусов, а потому с наступлением холодов на их урожай рассчитывать не придется;

Маслята

Подосиновики и подберезовики растут хорошо с июня до сентября, однако иногда их можно увидеть и поздней осенью;

Подосиновик

Подберезовик

Моховики обычно собирают в июле-сентябре, однако при обильных осадках даже молодые грибы часто плесневеют;

Моховик

Опята встречаются с августа по октябрь, но иногда их можно найти и в ноябре;

Опята

Зеленушку собирают в сентябре и октябре, кроме того этот гриб не настолько сильно как другие боится морозов;

Зеленушка

Козляки встречаются с августа по октябрь, однако осенью чаще встречаются переростки;

Козляки

Польские грибы растут дольше всех и их можно встретить в ноябре, когда другие грибы уже не встречаются.

Польские грибы

Как сообщалось ранее, "Телеграф" пообщался с опытным грибником Юрием Соломченко, который рассказал о секретах успешного сбора, а также о полезных лайфхаках, упрощающих жизнь молодым грибникам.