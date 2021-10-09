Сезон "тихого полювання" триває: які гриби ще можна збирати в Україні

Головне пам’ятати, що незнайомі гриби краще не брати взагалі.

Грибний сезон у самому розпалі, а значить багато людей озброюються ножами й кошиками та відправляються на вихідних в ліс або найближчий гай, щоб запастися цим продуктом харчування. Найчастіше досвідчені грибники відправляються на промисел ще на початку травня і знають безліч місць, куди варто сходити в першу чергу. Однак у новачків теж є всі шанси повернутися не з порожніми руками. До того ж сезон найчастіше триває до кінця жовтня, а тому часу для цього ще досить.

Варто пам’ятати, що гриби — створення вологолюбні, а тому якщо осінь видалася посушливою, то і гарного врожаю чекати не варто. Також вони не дуже добре переносять спеку, що теж позначається на тривалості сезону.

Такі гриби, як маслюки, білі гриби та підберезники можна зустріти в лісі в кінці весни і на початку літа, проте більшість з них показують активне зростання з кінця серпня і восени.

Деякі гриби, на кшталт опеньків, білих і польських грибів добре ростуть в жовтні, проте важливо пам’ятати, що якщо напередодні набігли заморозки, то вживати їх в їжу не можна, оскільки після впливу на них низьких температур, вони стають отруйними.

В цілому, щоб "полювання" не закінчилася порожнім кошиком досить пам’ятати про сезони зростання найбільш популярних в Україні грибів:

На білі гриби варто розраховувати з середини червня до кінця вересня, однак пік їх зростання трапляється зазвичай в серпні;

Білий гриб

Маслюки ростуть з червня по жовтень, однак вони надають перевагу середньодобовій температурі в +15 ... + 18 градусів, а тому з настанням холодів на їх урожай розраховувати не доведеться;

Маслюки

Підосичники та підберезники ростуть добре з червня до вересня, проте іноді їх можна побачити і пізно восени;

Підосичник

Підберезник

Моховики зазвичай збирають в липні-вересні, однак при рясних опадах навіть молоді гриби часто пліснявіють;

Моховик

Опеньки зустрічаються з серпня по жовтень, але іноді їх можна знайти і в листопаді;

Опеньки

Зеленушку збирають у вересні та жовтні, крім того, цей гриб не настільки сильно як інші боїться морозів;

Зеленушка

Козляки зустрічаються з серпня по жовтень, однак восени частіше зустрічаються переростки;

Козляки

Польські гриби ростуть довше всіх і їх можна зустріти в листопаді, коли інші гриби вже не зустрічаються.

Польські гриби

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поспілкувався з досвідченим грибником Юрієм Соломченко, який розповів про секрети успішного збору, а також про корисні лайфхаки, що спрощують життя молодим грибникам.