Де і як в Україні збирати гриби: поради досвідченого грибника

Грибник розповів, де в Україні шукати гриби та про які правила слід пам'ятати

Грибний сезон у розпалі. "Телеграф" дізнався головні правила збору грибів і корисні лайфхаки у прикарпатського грибника Юрія Соломченка, який сам себе називає "мисливцем за білим щастям".

Куди їхати по гриби

В Україні чимало місць, куди можна відправитися за грибами. Наш співрозмовник віддає перевагу грибному полюванню у Карпатах, а саме – у Верховинському районі.

"В радіусі 100 кілометрів немає жодного шкідливого підприємства, вологість висока – це те, що люблять гриби. Зараз гарний сезон грибів. Є вологість, вдень тепло, а вночі прохолодно – гриби люблять рости вночі", — розповідає Юрій.

Грибник радить йти по гриби рано вранці, коли розсвітає. Якщо обрана локація знаходиться далеко, то вам доведеться виїхати вночі, щоби на світанку прибути в грибне місце.

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Соломченко зазначає, що грибникам слід відвідувати різні ліси і вивчати їх.

"Коли я збираю гриби, то чітко проходжу 5-6 різних лісів. Це можуть бути маленькі, молодняк, великі смерекові дерева, мішаний ліс або ж поле чи окремі галявини", — ділиться досвідом грибник.

Як шукати гриби

Прикарпатський грибник порівнює збір грибів із партією в шахи.

"Треба думати так, як грибниця. Наприклад, якщо весна, ще холодно, є сніг, то грибниця кидає свої плодові тіла там, де більше сонця – біля лісу, де прогрівається південна сторона. Якщо дуже душно – гриби тікають в ліс, щоби не пересихати. Якщо зараз немає дощів, але випадає роса на траву, значить, грибниця кидає їх в траву, бо там сиро", — пояснив Соломченко.

Недосвідченим грибникам Юрій рекомендує насамперед розібратися з отруйними грибами. У нагоді стануть книги або ж інформація з інтернету.

"Вивчити, що таке бліда поганка – найотрутніший гриб, і ще близько 10 основних видів, які попадаються в наших лісах. Бо в нас лише 3 відсотки грибів отруйні, всі інші – їстівні. Тож слід знатися на найбільш "злих" грибах", — каже Юрій.

Крім того, зараз існують додатки, які можуть допомогти ідентифікувати гриби прямо в лісі за допомогою вашого гаджету.

На території нашої країни можна знайти чимало видів грибів. Лисички, грузді, сироїжки, підосичники, маслюки, опеньки…

"Особисто я полюю за білим грибом. Він мені найбільше подобається, вважаю його найціннішим. Білі гриби можна сушити, маринувати, квасити, заморожувати – що завгодно", — вважає Юрій.

Грибник зауважив, що сезон буде продовжуватися, поки не прийдуть сильні заморозки і не випаде сніг. Також Юрій закликав усіх грибників відповідно поводитися в лісі: не псувати отруйні гриби, бо вони є частиною екосистеми, не шуміти та не смітити.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно збирати і готувати гриби.