Як правильно збирати і готувати гриби (інфографіка)

При готуванні грибів необхідно дотримуватись важливих правил.

Настав грибний сезон, а значить саме час приготувати з дарів лісу що-небудь смачненьке. До цих ласощів проте слід підходити з обережністю і дотримуватися певних правил під час їх збирання і готування. Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечні моменти при консервації грибів, тепер же розповімо, як їх правильно збирати і готувати.

Для тих же, хто побоюється самостійно збирати гриби в лісі, але поласувати ними хочеться, рекомендуємо ознайомитися з рецептом фаршированих печериць, які можна придбати в будь-якому магазині.

Як правильно збирати і готувати гриби

Правила збору грибів

Раніше "Телеграф" розповідав, як замаринувати білі гриби на зиму.