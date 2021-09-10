Як правильно збирати і готувати гриби (інфографіка)
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При готуванні грибів необхідно дотримуватись важливих правил.
Настав грибний сезон, а значить саме час приготувати з дарів лісу що-небудь смачненьке. До цих ласощів проте слід підходити з обережністю і дотримуватися певних правил під час їх збирання і готування. Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечні моменти при консервації грибів, тепер же розповімо, як їх правильно збирати і готувати.
Для тих же, хто побоюється самостійно збирати гриби в лісі, але поласувати ними хочеться, рекомендуємо ознайомитися з рецептом фаршированих печериць, які можна придбати в будь-якому магазині.
Як правильно збирати і готувати гриби
Раніше "Телеграф" розповідав, як замаринувати білі гриби на зиму.
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