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Як правильно збирати і готувати гриби (інфографіка)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Настав грибний сезон Новина оновлена 10 вересня 2021, 16:56
Настав грибний сезон

При готуванні грибів необхідно дотримуватись важливих правил.

Настав грибний сезон, а значить саме час приготувати з дарів лісу що-небудь смачненьке. До цих ласощів проте слід підходити з обережністю і дотримуватися певних правил під час їх збирання і готування. Раніше "Телеграф" розповідав про небезпечні моменти при консервації грибів, тепер же розповімо, як їх правильно збирати і готувати.

Для тих же, хто побоюється самостійно збирати гриби в лісі, але поласувати ними хочеться, рекомендуємо ознайомитися з рецептом фаршированих печериць, які можна придбати в будь-якому магазині.

Як правильно збирати і готувати гриби

Правила збору грибів
Правила збору грибів

Раніше "Телеграф" розповідав, як замаринувати білі гриби на зиму.

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