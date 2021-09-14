Где и как в Украине собирать грибы: советы опытного грибника

Грибник рассказал, где в Украине искать грибы и о каких правилах следует помнить

Грибной сезон в разгаре. "Телеграф" узнал главные правила сбора грибов и полезные лайфхаки у прикарпатского грибника Юрия Соломченко, который сам себя называет "охотником за белым счастьем".

Куда ехать за грибами

В Украине немало мест, куда можно отправиться за грибами. Наш собеседник предпочитает грибную охоту в Карпатах, а именно — в Верховинском районе.

"В радиусе 100 километров нет ни одного вредного предприятия, влажность высокая — это то, что любят грибы. Сейчас хороший сезон грибов. Есть влажность, днем тепло, а ночью прохладно — грибы любят расти ночью", — рассказывает Юрий.

Грибник советует идти за грибами рано утром, когда рассветает. Если выбранная локация находится далеко, то вам придется выезжать ночью, чтобы на рассвете прибыть в грибное место.

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Соломченко отмечает, что грибникам следует посещать различные леса и изучать их.

"Когда я собираю грибы, то четко прохожу 5-6 разных лесов. Это могут быть маленькие, молодняк, большие еловые деревья, смешанный лес, поле или отдельные поляны", — делится опытом грибник.

Как искать грибы

Прикарпатский грибник сравнивает сбор грибов с партией в шахматы.

"Надо думать так, как грибница. Например, если весна, еще холодно, есть снег, то грибница бросает свои плодовые тела там, где больше солнца — возле леса, где прогревается южная сторона. Если очень душно — грибы убегают в лес, чтобы не пересыхать. Если сейчас нет дождей, но выпадает роса на траву, значит, грибница бросает их в траву, там сыро", — пояснил Соломченко.

Неопытным грибникам Юрий рекомендует прежде всего разобраться с ядовитыми грибами. В этом пригодятся книги или информация из интернета.

"Изучить, что такое бледная поганка — ядовитый гриб, и еще около 10 основных видов, которые попадаются в наших лесах. Потому что у нас только 3 процента грибов ядовитые, все остальные — съедобные. Поэтому следует разобраться с самыми "злыит" грибами", — говорит Юрий.

Кроме того, сейчас существуют приложения, которые могут помочь идентифицировать грибы прямо в лесу с помощью вашего гаджета.

На территории нашей страны можно найти немало видов грибов. Лисички, грузди, сыроежки, подосиновики, маслята, опята...

"Лично я охочусь за белым грибом. Он мне больше всего нравится, считаю его самым ценным. Белые грибы можно сушить, мариновать, квасить, замораживать — что угодно", — считает Юрий.

Грибник отметил, что сезон будет продолжаться, пока не придут сильные заморозки и не выпадет снег. Также Юрий призвал всех грибников соответственно вести себя в лесу: не портить ядовитые грибы, так как они являются частью экосистемы, не шуметь и не мусорить.

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