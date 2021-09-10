Как правильно собирать и готовить грибы (инфографика)

При готовке грибов необходимо соблюдать важные правила.

Наступил грибной сезон, а значит самое время приготовить из даров леса что-нибудь вкусненькое. К этому лакомству однако следует подходить с осторожностью и соблюдать определенные правила при их сборе и готовке. Ранее "Телеграф" рассказывал об опасных моментах при консервации грибов, теперь же расскажем, как их правильно собирать и готовить.

Для тех же, кто опасается самостоятельно собирать грибы в лесу, но полакомиться ими хочется, рекомендуем ознакомиться с рецептом фаршированных шампиньонов, которые можно приобрести в любом магазине.

Как правильно собирать и готовить грибы

Правила сбора грибов

Ранее "Телеграф" рассказывал, как замариновать белые грибы на зиму.