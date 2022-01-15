У Польщі самець оленя вибив око мисливцеві-блогеру: інцидент потрапив на відео

Чоловіку знадобилась операція

У Польщі під час полювання мисливець і блогер Лешек Камінський отримав серйозну травму ока, коли на нього раптово напав самець оленя. Трагічний інцидент потрапив на відео.

Як повідомляє Telegram-канал "Двач", після того, що трапилося, блогер продемонстрував відеозвіт невдалого полювання, де на кадрах чітко видно, як олень своїми рогами пробив поляку око.

На оприлюдненому відеозаписі зафіксовано дику тварину, яка раптово вибігла з-за кущів та, підбігши до мисливця, сильно вдарила його рогами прямо в обличчя. З травмованого ока одразу пішла кров.

Тварина вистрибнула з кущів та вдарила чоловіка рогами

Після потужного удару чоловіку знадобилась операція

Після нападу тварини чоловіку знадобилася операція — медики наклали йому кілька швів. Який зараз стан блогера та чи не постраждав зір чоловіка після зустрічі з оленем поки що невідомо.

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