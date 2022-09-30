У берегов Австралии поймали жуткую акулу с "человекоподобной улыбкой" (фото)

У огромного существа грубая, похожая на наждачную бумагу кожа, заостренная морда и большие выпученные глаза

Природа Австралии таит в себе большое количество загадок помимо "бойцовских" кенгуру-убийц. Так, на днях у берегов дальнего континента была поймана причудливая глубоководная акула с выпученными глазами и пугающей, человекоподобной улыбкой.

Об этом пишет LiveScience.

Эксперты по акулам не уверены, к какому именно виду может принадлежать жуткое существо, что добавляет еще больше загадочности данному экземпляру.

Издание отмечает, что акула была поймана на глубине около 650 метров у побережья Нового Южного Уэльса рыболовом, который прославился в сети как "Трапман Бермагуи".

Он поделился снимком глубоководного экземпляра 12 сентября в соцсетях. На снимке видна грубая, похожая на наждачную бумагу кожа мертвой акулы, большая заостренная морда, большие выпученные глаза и обнаженные жемчужные белки.

Необычные особенности акулы быстро привлекли внимание других пользователей сети, которые были либо поражены, либо напуганы существом.

Один комментатор написал, что образец был "кошмарным", в то время как другой написал, что "злая улыбка" существа вызвала у них "мурашки".

Другие люди шутили по поводу внешнего вида животного, предполагая, что у акулы были "вставные зубы" или что она улыбалась после того, как ей наконец сняли брекеты.

Комментаторы также размышляли о том, к какому виду принадлежала акула. Наиболее распространенным предположением было, что это была акула-разделочник (Isistius brasiliensis), названная так из-за характерных следов укусов, которые она оставляет на более крупных животных. Другие пользователи выдвинули предположение, что это акула-гоблин (Mitsukurina owstoni) или разновидность акулы-фонаря (Etmopteridae).

"Это акула-глотатель", — сказала Брит Финуччи, ученый-рыболов из Национального института водных и атмосферных исследований в Новой Зеландии, специализирующийся на глубоководных акулах. Однако неясно, к какому именно виду в этой группе она принадлежит, добавила она. Чарли Хувенирс, специалист по акулам из Университета Флиндерса в Австралии сказал, что он согласен с идентификацией Финуччи и что животное, скорее всего, было глотающей акулой.

Но в итоге ни к какому остаточному решению ученые мужи и дамы не пришли, и вопрос о необычной рыбине будет вынесен на одно из предстоящих научных событий, где высказаться смогут многие эксперты.

Напомним, что внимание ученых привлекает еще одна проблема глобального характера: они пытаются понять, чем обернется для человечества глобальное потепление.