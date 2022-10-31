С "прической" на панцире: как выглядит улитка возрастом почти 100 миллионов лет (фото)

Ученым пока не удалось установить, какую функцию выполняли волосы улитки

В долине Хуканг, которая расположена в Мьянме, ученые обнаружили довольно необычное существо. Им является улитка, возраст которой составляет около 99 миллионов лет.

Животное сохранилось в янтаре и имеет удивительное покрытие из щетины вдоль своей раковины. Маленькие волоски имеют длину до двухсот микрометров. По словам палеонтологов, в настоящее время им удалось обнаружить уже шесть видов таких тропических улиток. Все они были найдены в янтаре из мезозойской эры. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи отмечают, что подобные улитки с такими необычными раковинами существуют и по сей день. Находка уже успела получить имя. Исследователи назвали её Archaeocyclotus brevivillosus

Archaeocyclotus brevivillosus

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Согласно предположениям ученых, необычный мохнатый панцирь помог этому виду перейти от жизни в воде к жизни на суше. Сам волосяной покров образуются из кожи раковины, однако точную его функцию исследователи назвать пока не могут. Хотя и есть предположения, что пух помогал защитить раковину улитки от пересыхания или помогал терморегуляции моллюска в целом.

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