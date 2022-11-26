Тушковані страви та бульйони з кістковим мозком: вчені визначили раціон найдавніших жителів Месопотамії

Особливістю "посуду" далеких часів були стилізовані чаші зі скошеним краєм

Близько 5500 років тому, коли у Києві, можливо, тільки починали рити печеру, яка стала сенсацією останніх місяців, у Месопотамії, на території сучасного Іраку, виникли перші у світі міські держави.

З тих часів до нас дійшли так звані чаші зі скошеним краєм, які є, можливо, першими керамічними чашами масового виробництва. Про це пише The Past з посиланням на "Журнал археологічних наук: звіти".

Функція чаш та продукти, які знаходились у них, були предметом суперечок протягом десятиліть. У новій статті, опублікованій у зазначених виданнях, показано, що в цих чашах знаходяться залишки різних продукті, зокрема, м’ясних страв, швидше за все, тушковані страви або бульйони з кістковим мозком.

Професор археології Університету Глазго Клаудія Глатц, яка керувала розкопками на стоянці Шахі-Кора, заявила про те, що отримані археологами результати є значним прогресом у вивченні раннього урбанізму та виникнення державної інституції.

"Вони демонструють, що існують значні місцеві відмінності в способах використання чаш у Месопотамії і в тому, які продукти в них подавалися. В результаті вони відкривають захоплюючі нові напрямки досліджень ролі продуктів харчування та способів харчування у розвитку, переговорах та можливій відмові від ранньої держави на регіональному та місцевому рівні", — цитує видання Глатц.

Стилізовані чаші з’являються в ранніх письмових документах, ранніх клинописних табличках і зазвичай інтерпретуються як контейнери для пайків, що використовуються для роздачі продуктів на основі злаків державним робітникам або персоналу. Зернові злаки, такі як пшениця, емер і ячмінь, що за своєю природою підлягають оподаткуванню та зберіганню, тривалий час вважалися економічною основою та основним джерелом багатства та влади для ранніх державних інститутів та їхньої еліти.

Нагадаємо, що залишки стародавньої харчевні, щоправда, пізнішого періоду, знайдені на території Туреччини – там, де колись знаходилися Стародавня Греція та Візантія.