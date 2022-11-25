У Києві знайшли загадкову печеру часів Київської Русі. Там хочуть збудувати ЖК

На місці вже розкопали кераміку, тут могло бути стародавнє поселення

В історичному центрі Києва на Подолі нещодавно знайшли загадкову старовинну печеру, викопану на схилі гори. Поруч знаходиться закинута кам'яниця, яку законсервували ще за радянської влади. Археологи припускають, що печера може бути знахідкою часів Київської Русі з давніми малюнками та керамікою тих часів, тому її треба досліджувати, проводити розкопки, — ймовірно, мова йде про цілий печерний комплекс з лабіринтами. Печери могли бути сховом для людей під час воєн.

Однак Київ був би не Києвом, якби тут не з'явився привид хаотичної забудови. Будівництво ЖК сумнівної архітектурної цінності на пагорбі зруйнує артефакти, а від передачі земельної ділянки відділяє лише рішення Київради. Питання печер депутати розглядали вчора, наступне засідання — за два тижні.

Як печера лишалась міською легендою

Експерт Центру розвитку міст Дмитро Перов розповідав, що на Вознесенському узвозі колись знаходився будинок, який належав його родині, але в 1979 році його визнали аварійним та почали розбирати. Родину відселили з Подолу, але розповіді бабусі збереглися. За розповідями, в горі був великий кам'яний будинок, а поруч – стародавня печера.

"Фактично за цими оповідками вдалося знайти таку археологічну знахідку… Ми з друзями вирішили здійснити маленьку експедицію і пошукати печери, про які розповідала бабуся, адже це було на рівні якоїсь легенди і потім ми б вже не змогли її перевірити", — розповів Перов.

Справді, за адресою Вознесенський узвіз, 25, знайшли лазівку, яка вела у цілий печерний комплекс. Він являє собою чотири окремі печери, з них досліджені лише дві: в одну можна потрапити, пролізти, а друга — дуже суттєво замулена, засипана, тож там треба додатково розчищати проходи. Зараз кияни можуть потрапити на екскурсію до печер, захід час від часу організовує Перов.

Що вже знайшли археологи

Археолог національного заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський провів перше детальне обстеження стін древньої Вознесенської печери. Інспекція вже дала результати: серед звивистих лабіринтів споруди знайшли анімістичні зображення тварин та графіті більш пізнього "варязького" періоду.

"Потрібні розкопки і подальша музеєфікація. Поруч знаходяться замулені входи до інших підземель, тож, ймовірно, йдеться про цілий комплекс", — зазначив археолог.

Печера за параметрами, розташуванням, характером склепінь може бути віднесена до особливої групи історичних київських підземель.

Руна Альґіз на стіні стародавньої печери

"Руна Альґіз (або "куряча лапа"), обриси якої можна побачити на одній зі стін комплексу, використовувалась древніми варягами як символ захисту, оберіг, символ життя. Такі символи наносили на стіни дому та використовували як оберіг. За словами науковців, печерний комплекс сягає віку Київської Руси та схожий за конфігураціями до Варязьких та Смородинової печери", — пише Перов.

Дослідження загадкової печери

За словами Перова, печера належить до категорії стародавніх споруд, які для нас лишаються загадкою, передає "УП". Вони пов'язані з подіями середньовічної доби, але детальніше сказати не можна до проведення археологічних розкопок. Ймовірно, вона належить до рідкісної групи печер, які використовувались як сховища під час військових негараздів.

Окрім варязьких символів, у північній частині знайшли також кераміку часів Пізньої Русі.

Кераміка часів Пізньої Русі

Як вберегти пам'ятку

Активісти стверджують, що древній печерний комплекс разом із залишками кам’яниці 1898 року міська влада планує передати під будівництво ЖК. Як зазначає Олександр Дядюк історичну будівлю приватизували нібито за підробленими документами. Забудовник чекає лише передачі землі, щоб розпочати будівництво.

Заступниця міністра культури і інформаційної політики Катерина Чуєва сьогодні у Facebook закликала Київраду зберегти печеру і не віддавати земельну ділянку під забудову. У Мінкульті додали, що вже звертали увагу депутатів на виявлення цієї печери, направивши 24 листопада ще одне звернення.

24 листопада Київська міська рада розглядала питання щодо зміни цільового призначення для ділянки, де знаходяться печери. Питання тимчасово вдалось зняти завдяки резонансу.

"Питання давньоруських печер на Вознесенському узвозі перенесли на наступне засідання. Дякую вам, що підсвітили медійно… Але маємо два тижні, щоб зрозуміти, як печери зберегти. Бо голоси в Київраді за їх знищення можуть і знайтися", — зазначає депутатка Київради Ксенія Семенова.

Як повідомляв "Телеграф", у війні із російськими окупаційними військами на сході України загинув київський екскурсовод та автор блогу "Зникаючий Київ" Сергій Миронов.