В Киеве нашли загадочную пещеру времен Киевской Руси. Там хотят построить ЖК

На месте уже раскопали керамику, здесь могло быть древнее поселение.

В историческом центре Киева на Подоле недавно нашли загадочную старинную пещеру, вырытую на склоне горы. Рядом находится заброшенный каменный дом, который законсервировали еще при советской власти. Археологи предполагают, что пещера может быть находкой времен Киевской Руси с древними рисунками и керамикой тех времен, поэтому ее нужно исследовать, проводить раскопки, — вероятно, речь идет о пещерном комплексе с лабиринтами. Пещеры могли быть тайником для людей во время войн.

Однако Киев был бы не Киевом, если бы здесь не появилось привидение хаотической застройки. Строительство ЖК сомнительной архитектурной ценности на холме разрушит артефакты, а от передачи земельный участок отделяет решение Киевсовета. Вопросы пещер депутаты рассматривали вчера, следующее заседание — через две недели.

Как пещера оставалась городской легендой

Эксперт Центра развития городов Дмитрий Перов рассказывал, что на Вознесенском спуске когда-то находился дом, принадлежавший его семье, но в 1979 году он был признан аварийным и начал разбираться. Семью отселили из Подола, но рассказы бабушки сохранились. По рассказам, на горе был большой каменный дом, а рядом – древняя пещера.

"Фактически по этим рассказам удалось обнаружить такую археологическую находку… Мы с друзьями решили совершить маленькую экспедицию и поискать пещеры, о которых рассказывала бабушка, ведь это было на уровне какой-то легенды и потом мы бы уже не смогли ее проверить", — рассказал Перов.

Действительно, по адресу Вознесенский спуск, 25, нашли лазейку, которая вела в целый пещерный комплекс. Он представляет собой четыре отдельных пещеры, из них исследованы только две: в одну можно попасть, пролезть, а вторая очень существенно заилена, засыпана, поэтому там нужно дополнительно расчищать проходы. Сейчас киевляне могут попасть на экскурсию в пещеры, мероприятие время от времени организует Перов.

Что уже нашли археологи

Археолог национального заповедника "София Киевская" Тимур Бобровский провел первое детальное обследование стен древней Вознесенской пещеры. Инспекция уже дала результаты: среди извилистых лабиринтов постройки нашли анимистические изображения животных и граффити более позднего "варяжского" периода.

"Нужны раскопки и дальнейшая музеефикация. Рядом находятся заиленные входы в другие подземелья поэтому вероятно, речь идет о целом комплексе", — отметил археолог.

Пещера по параметрам, расположению, характеру сводов может быть отнесена к особой группе исторических киевских подземелий.

Руна Альгиз на стене древней пещеры

"Руна Альгиз (или "куриная лапа"), очертания которой можно увидеть на одной из стен комплекса, использовалась древними варягами как символ защиты, оберег, символ жизни. Такие символы наносили на стены дома и использовали в качестве оберега. По словам ученых, пещерный комплекс достигает веков Киевской Руси и похож по конфигурациям на Варяжские и Смородинские пещеры", — пишет Перов.

Исследование загадочной пещеры

По словам Перова, пещера относится к категории древних построек, которые для нас остаются загадкой, передает "УП". Они связаны с событиями средневековой эпохи, но подробнее сказать нельзя до проведения археологических раскопок. Вероятно, она принадлежит к редкой группе пещер, которые использовались в качестве убежищ во время военных неурядиц.

Кроме варяжских символов, в северной части обнаружили также керамику времен Поздней Руси.

Керамика времен Поздней Руси

Как уберечь достопримечательность

Активисты утверждают, что древний пещерный комплекс вместе с остатками дома 1898 года городские власти планируют передать под строительство ЖК. Как отмечает Александр Дядюк, историческое здание приватизировали якобы по поддельным документам. Застройщик ждет только передачи земли, чтобы начать строительство.

Заместитель министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева сегодня в Facebook призвала Киевсовет сохранить пещеру и не отдавать земельный участок под застройку. В Минкульте добавили, что уже обращали внимание депутатов на обнаружение этой пещеры, направив 24 ноября еще одно обращение.

24 ноября Киевский городской совет рассматривал вопрос об изменении целевого назначения для участка, где находятся пещеры. Вопрос временно удалось снять благодаря резонансу.

"Вопрос древнерусских пещер на Вознесенском спуске перенесли на следующее заседание. Спасибо вам, что подсветили медийно… Но есть две недели, чтобы понять, как пещеры сохранить. Потому что голоса в Киевсовете за их уничтожение могут и найтись", — отмечает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Как сообщал "Телеграф", в войне с российскими оккупационными войсками на востоке Украины погиб киевский экскурсовод и автор блога "Исчезающий Киев" Сергей Миронов.