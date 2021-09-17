Укр

Историческое здание в Киеве запретили сносить, но теперь его разрушают иначе (фото "до" и "после")

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
96
Фасад здания Новость обновлена 17 сентября 2021, 19:42
Фасад здания

Здания, которые являются памятками архитектуры, продолжают разрушать по всей столице.

Здание "Цветы Украины" — пятиэтажное строение в стиле модерн в Киеве. В июле его пытался снести собственник, но благодаря вмешательству Министерства культуры в начале августа ему запретили это делать и внесли павильон на улице Сечевых стрельцов в реестр государственных памяток. Но сейчас здание разрушается.

Фото в Facebook опубликовала экс-глава столичного Департамента культуры Диана Попова.

Здание "Цветы Украины" до и после
Здание "Цветы Украины" до и после

На фото видно, что части здания разрушаются, на нем надписи баллончиком, а вокруг — мусор.

Здание павильона в стиле послевоенного модернизма построили в середине 80-х годов прошлого века.

Так выглядело здание после постройки/ архив Николая Левчука
Так выглядело здание после постройки/ архив Николая Левчука

Здание пытались разрушить экскватором в июле, но вмешались активисты.

На месте модернистского павильона собственник хочет возвести офисный центр, об этом также сообщали активисты летом. Здание успело утратить часть своих "изюминок" — виноград, который нарастал 30 лет, витражи и люстры из интерьера.

После внесения в список памяток архитектуры местного значения его нельзя законно перестроить или снести.

Ранее "Телеграф" освещал попытку сноса исторической усадьбы Барбана на Обсерваторной в Киеве. Там также удалось прекратить работы, их начали несмотря на решение Минкульта про остановку разрушения. В дело вмешалось СНБО.

Теги:
#Киев #Архитектура #Модернизм #Украинская архитектура #Цветы Украины
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