Історичну будівлю в Києві заборонили зносити, але тепер її руйнують інакше (фото "до" і "після")

Будинки, які є пам’ятками архітектури, продовжують руйнувати по всій столиці.

Будівля "Квіти України" — п’ятиповерховий будинок у стилі модерн в Києві. У липні його намагався знести власник, але завдяки втручанню Міністерства культури на початку серпня йому заборонили це робити і внесли будову на вулиці Січових стрільців до реєстру державних пам’яток. Але зараз вона руйнується.

Фото в Facebook опублікувала екс-глава столичного Департаменту культури Діана Попова.

Будівля "Квіти України" до і після

На фото видно, що частини будівлі руйнуються, на ньому написи балончиком, а навколо — сміття.

Будівлю павільйону в стилі післявоєнного модернізму побудували в середині 80-х років минулого століття.

Так виглядала будівля/архів Миколи Левчука

Будівлю намагалися зруйнувати екскаватором в липні, але втрутилися активісти.

На місці модерністського павільйону власник хоче звести офісний центр, про це також повідомляли активісти влітку. Будівля встигла втратити частину своїх "родзинок" — виноград, який наростав 30 років, вітражі і люстри з інтер’єру.

Після внесення в список пам’яток архітектури місцевого значення його не можна законно перебудувати або знести.

Раніше "Телеграф" висвітлював спробу знесення історичної садиби Барбана на Обсерваторній в Києві. Там також вдалося припинити роботи, їх почали не дивлячись на рішення Мінкульту про зупинку руйнування. У справу втрутилася РНБО.