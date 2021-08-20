В історію зі знесенням садиби Барбала втрутилася РНБО

Історична шановна столиця перетворилася в безконтрольну і небезпечну забудову, говорить Данилов

Садиба Барбала, яку частково знесли в ніч на 20 серпня, буде відновлена, а заодно з цим буде проведено аудит усіх архітектурних пам’яток на території України.

Таке рішення прийняли на засіданні РНБО в цю п’ятницю.

Відзначається, що крім відновлення садиби буде дана оцінка пошкоджень, — якщо в справі знайдеться кримінальний елемент, почнуть розслідування. Крім того, всім місцевим адміністраціям доручать провести перевірку об’єктів, що потрапляють під закон про охорону культурної спадщини.

"Це просто неподобство, коли вночі якісь дії починають відбуватися...", — сказав секретар РНБО Олексій Данилов на прес-конференції за підсумками засідання.

Він додав, що мера Києва Віталія Кличка хотіли викликати на засідання РНБО саме для обговорення того, як шановна історична столиця України перетворилася на неконтрольовану і небезпечну забудову.

Варто зауважити, що на думку багатьох киян, демонтаж історичної будівлі в 5 ранку не міг обійтися без санкції Кличка.

При цьому цікаво, що знесення будівлі стався рано вранці напередодні засідання РНБО. У той же час, на Банковій давно хочуть зняти Кличка з посади голови КМДА. Засідання РНБО, за словами деяких співрозмовників, могло стати одним з варіантів вирішення цього завдання.

Однак можлива заміна Кличка, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, не горить бажанням йти з Кабміну, що могло стати причиною відстрочки кадрових перестановок.

Більш того, секретар РНБО Данилов підкреслив, що змістити Кличка з крісла голови КМДА у РНБО немає повноважень.