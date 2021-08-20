Укр

В историю со сносом усадьбы Барбана вмешался СНБО

Автор
В. Куценко
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Автор
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В историю со сносом усадьбы Барбана вмешался СНБО Новость обновлена 20 августа 2021, 20:15
Многие сомневаются, что снести усадьбу Барбана могли без разрешения Кличко

Историческая уважаемая столица превратилась в бесконтрольную и опасную застройку, говорит Данилов

Усадьба Барбана, которую частично снесли в ночь на 20 августа, будет восстановлена, а заодно с этим будет проведен аудит всех архитектурных памяток на территории Украины.

Такое решение приняли на заседании СНБО в эту пятницу.

Отмечается, что кроме восстановления усадьбы будет дана оценка повреждениям, — если в деле найдется криминальный элемент, начнут расследование. Кроме того, всем местным администрациям поручат провести проверку объектов, попадающих под закон об охране культурного наследия.

"Это просто непотребство, когда ночью какие-то действия начинают происходить…", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции по итогам заседания.

Он добавил, что мэра Киева Виталия Кличко хотели вызвать на заседание СНБО именно для обсуждения того, как уважаемая историческая столица Украины превратилась в неконтролируемую и опасную застройку.

Стоит заметить, что по мнению многих киевлян, демонтаж исторического здания в 5 утра не мог обойтись без санкции Кличко.

При этом интересно, что снос здания произошел рано утром накануне заседания СНБО. В то же время, на Банковой давно хотят снять Кличко с должности главы КГГА. Заседание СНБО, по словам некоторых собеседников, могло стать одним из вариантов решения этой задачи.

Однако возможная замена Кличко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, не горит желанием уходить из Кабмина, что могло стать причиной отсрочки кадровых перестановок.

Более того, секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что сместить Кличко с кресла главы КГГА у СНБО нет полномочий.

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