В 10 м от жилых домов: на земле Академии наук в центре Киева хотят поставить небоскреб

Ни опасность подмыва основания дома, ни близость архитектурного памятника не останавливают бизнесменов от науки

Киев давно уже не удивить разномастными строительными скандалами, при которых застройщики игнорируют требования градостроительной документации и Генерального плана столицы. О ряде таких проблемных строительств мы рассказывали ранее — например, возле станции метро "Шулявская" парочку небоскребов решили построить прямо над тоннелями метрополитена, а на территории Национального Авиационного Университета (НАУ) и вовсе пытались построить целый ЖК.

"Телеграф" обратил внимание на еще одно строительство в центре Киева, которое может уничтожить историко-археологическую памятку столицы. Подробнее в материале.

Вместо дома науки – 25-этажный жилой комплекс

29 марта 2007 года депутаты Киевгорсовета приняли решение №407/1068, которым передали земельный участок в центре столицы в постоянное пользование Украинскому языко-информационному фонду Национальной академии наук Украины.

Земельный участок на кадастровой карте столицы

Речь шла о 2742 квадратных метрах по адресу Тверской тупик 10-а в Печерском районе Киева. Предполагалось, что на этой площади будет построен некий "дом научно-общественного назначения". Для чего предназначался этот дом и как он должен был выглядеть неизвестно, но в любом случае два года назад концепция будущего строительства полностью изменилась.

Как пишет сайт "Наші гроші", в августе 2020 года директор Украинского языко-информационного фонда НАНУ Владимир Широков в письме Минкультуры просил утвердить проектную документацию для многофункционального комплекса на 25 этажей. При этом за полгода до этого, в феврале, проект был утвержден на 9 этажей для "дома научно-общественного назначения".

Очевидно, что 25 этажей совершенно не соответствовали статусу некоего научного дома, зато отвечали требованиям к жилым комплексам в столице. Впрочем, Минкульт в удовлетворении данного обращения отказал.

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Однако странностей вокруг проекта в 2021 году только прибавилось. Так, в мае люди, назвавшиеся представителями инвестора будущего строительства провели встречу с местными жителями, на которой заявлялось о сносе гаражей, располагающихся на территории тех самых 2742 квадратных метров. Тогда же прозвучала информация, что из 25 этажей будущего дома, собственно ученым достанется только 1 этаж, а остальные уйдут инвестору. Правда кто он, СМИ выяснить не удалось.

Тем временем в НАНУ в октябре и вовсе "открестились" от планов строительства по Тверскому тупику 10-а, сообщив, что их структурное подразделение в лице Украинского языко-информационного фонда в Национальную академию наук никаких документов по будущему строительству не предоставило.

Падение Киевской крепости – чем опасно будущее строительство

Но почему этот земельный участок был получен учеными языковедами НАНУ в постоянное пользование, и вообще родился план строительства дома научного назначения?

Дело в том, что выделенный участок находится по соседству с сооружениями Киевской крепости, историко-архитектурного памятника начала 19 века, расположенной на Печерском холме. По сути, земельный участок также является частью самой крепости и должен был быть передан Национальному историко-архитектурному музею "Киевская крепость". Однако эти 2742 квадратных метра были переданы структурному подразделению НАНУ.

Так в свои лучшие годы выглядело Васильковское укрепление столицы

На карте легко убедиться, что от земельного участка, предназначенного под строительство, менее 10 метров до другого жилого дома — №6/8 по Тверскому тупику. Сам дом, кстати, также стоит на архитектурной памятке – гласисе (земельной насыпе перед рвом) "Валы и рвы Васильковского укрепления" Киевской крепости, что отнюдь не придает ему устойчивости. Заметим, что охранная зона для памятника архитектуры должна составлять не менее 50 метров.

Отметим, что дом по адресу Тверской тупик №6/8 славится своей аварийной опасностью, еще в 1966 году часть насыпи осыпалась, а в 2011 году предлагалось ограничить или запретить движение грузового автотранспорта вблизи здания.

Дом стоит прямо на мощном, но осыпающемся валу бывшей крепости

То есть в случае возможного обрушения гласиса, на котором стоит дом №6/8, скорее всего пострадает и будущая соседняя 25-этажка по адресу Тверской тупик 10-а.

Отдельный вопрос – ограничения по детальному плану территории, согласно которому будущая стройка по сути находится над водопроводом, что в случае аварий грозит подмыванием тому же дому №6/8. Или тот факт, что над этим районом находится один из воздушных коридоров столицы для приема самолетов.

Будущий дом стоит ровно над столичным водоводом

И под трассой полетов воздушных судов

Но скорее всего, все эти ограничения померкнут перед лицом заработка, который может достаться инвестору будущей застройки, ведь район Печерских холмов по праву считается одним из самых дорогих в столице.

Так, 3-комнатную квартиру площадью 55 квадратов, в том самом доме №6/8 по Тверскому тупику в 10 метрах от будущей стройки, продают за 95 тысяч долларов.

Сколько же в таком случае запросят за квартиру в новостройке исторического центра столицы остается только гадать, но сумма явно окажется немалой.

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