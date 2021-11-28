ЖК из небоскребов прямо на туннеле метро: кто стоит за скандальной застройкой на киевской Шулявке

В столице вот-вот вспыхнет очередной скандал с незаконным строительством, в котором замешаны американские и израильские фирмы

Стихийной застройкой украинскую столицу уже давно не удивить. Но совсем скоро, в Киеве может разгореться очередной скандал из-за очень «мутной» стройки возле здания "Пресса Украины" на Шулявке.

На днях пользователи соцсетей обратили внимание на строительные работы в одном из наиболее оживленных мест столицы – по проспекту Победы, рядом со станцией метро «Шулявская». Речь шла, ни много ни мало, о жилом комплексе из двух небоскребов – на 34 и 51 этажах, соединенных перемычкой. Будущий жилой комплекс получил название «50 Avenue».

«Телеграф» решил разобраться, все ли так прозрачно в истории с появлением двух высоток в весьма солидном районе столицы и кто стоит за этой стройкой.

История земли длиной в 17 лет

Земельный участок по проспекту Победы, 50-а, на котором ведутся строительные работы, имеет очень давнюю и скандальную историю. Кадастровый номер участка 8000000000:88:093:0026 площадью почти 3110 квадратных метров имеет целевое назначение «строительство и эксплуатация торгово-офисного центра с рестораном быстрого питания».

Земельный участок будущего строительства на Шулявке

Еще в 2004 году земля была сперва сдана в аренду, а затем и продана за 2,456 млн грн ООО «Ринко» для строительства ресторана быстрого питания. Впрочем, три года спустя это решение было отменено мэрией. Однако участок, как писали «Наші гроші», был передан уже другому предприятию – ООО «Шулявка». Последнее в 2008 году через Хозяйственный суд города Киева добилось признания права собственности на землю за собой.

Затем в истории наступил перерыв до 2020 года.

Хотели бистро или парк, а строят жилой комплекс

В январе 2020 года вокруг земельного участка появился зеленый строительный забор. Причем информации о том, что именно должно было строиться, изначально не было.

Начало стройки на Шулявке в 2020 году Источник - Сегодня

Когда стало известно о планах застройщика, жители Шулявки возмутились близостью строительства к зеленой зоне сквера «Слава танкистам» и близостью к тоннелю метро «Шулявская». Причем тогда заявлялось о строительстве дома на 24 этажа.

В КГГА пытались успокоить местных жителей. 19 мая постоянная комиссия мэрии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования даже приняла проект решения о выкупе земли для строительства современного городского парка. Однако дальше сообщения на сайте КГГА дело не пошло.

Тем временем на сайтах недвижимости можно встретить информацию о проекте. К примеру, профильный сайт «Лун» сообщает, что речь идет о жилом доме из 34 и 51 этажа, строительные работы по которому уже ведутся. Правда, продажи еще не стартовали.

Сайт самого жилкомплекса, получившего название «50 Avenue», расписывает преимущества, в числе которых офисные помещения высочайшего качества, комфортабельные жилые квартиры, бутиковые галереи и фирменные магазины, SPA & Fitness Club, бассейн на крыше и подземный паркинг. Также среди преимуществ указывается близость сразу к трем станциям метро – Шулявская, Берестейская и Нивки.

Строят в Киеве, продают в Израиле, экономить налоги будут в США?

Ответ на вопрос — кто стоит за стройкой около метро Шулявская, достаточно запутан.

С одной стороны, земля, согласно решению суда, принадлежит ООО «Шулявка». Но с другой, СМИ сообщили о договоре, согласно которому право на застройку передано обслуживающему кооперативу «Эксон Премьер Шулявская».

Договор суперфиции

Приставка «Эксон» в названии кооператива неслучайна, ведь согласно данным сервиса YouControl, одним из его трех соучредителей является ООО «Эксон групп», зарегистрированная в городе Довер, штат Дэлавэр, США. Данный штат известен как американский офшор, в котором часто регистрируются компании из других стран.

Сайт «Эксон групп» заявляет о себе как о «специализированной компании по финансированию и управлению активами». Официально контора базируется в Нью-Йорке (США) и специализируется на проектах в сфере недвижимости и строительства на развивающихся рынках с высоким потенциалом роста.

Любопытно, что на странице проектов компании все три реализуются именно в Киеве – «Подол Элит Киев», «Башня Пикассо» и «50 Avenue». Последний представляется как «проект первого класса, современный башенный комплекс в стиле HIGHTECH в самом центре Киева, рядом с метро Шулявская, одной из главных станций метро и основных транспортных узлов, вблизи нескольких университетов».

ЖК "50 Авеню" на карте Источник - сайт Лун.юа

Здесь же пишется, что строительные работы по данному проекту уже ведутся и можно ознакомиться с будущим внешним видом здания, внутренним видом будущих квартир и фотоотчетом со строительной площадки.

Вторым соучредителем «Эксон Премьер Шулявская» является некий Йозеф Москович — гражданин Израиля, проживающий в Киеве.

На сайте израильской компании «Ukraine Israel Real Estate» можно приобрести недвижимость в будущем ЖК на проспекте Победы, а также еще в 3 ЖК — Standard One, «Зеленый замок» на Подоле и «Башня Пикассо». То есть из четырех проектов компании, три полностью соответствуют проектам компании «Эксон групп».

Все это говорит, как минимум, о близких бизнес-связях израильской и американских фирм, а как максимум – об одном собственнике, которым, вероятнее всего, выступает Йозеф Москович.

Читайте также: Категория Киев Застройка на миллиарды: как скандальный ректор Максим Луцкий превращает НАУ в жилмассив и кто на этом заработает Целая плеяда влиятельных людей хотят застроить 38 гектаров территории НАУ жилыми домами: среди них — скандальный ректор-регионал и окружение экс-главы Офиса президента

Впрочем, речь может идти о владельце все того же ООО «Шулявка» передавшего землю «Эксон Премьер Шулявская», Викторе Слюсаре. Дело в том, что Виктор Слюсар вместе сестрой Оксаной владел ООО «Дэлавер», правда, в 2018 году деятельность фирмы была прекращена по инициативе ее учредителей. То есть о возможности создать в штате Дэлавер фирму для ведения бизнеса в Украине, Слюсар явно знает не понаслышке.

Любопытно, что согласно законодательству штата Делавэр, фирма, учрежденная на его территории, может не платить налоги, если не ведет в нем никакой деятельности.

Таким образом схема «построить жилье в Киеве – продать квартиры в Израиле – вывести деньги в США» позволит собственникам «сэкономить» на налогах для украинского бюджета немалые суммы.

Наконец, по данным СМИ, непосредственное отношение к строительству на Победы 50-а может иметь экс-нардеп Оксана Билозир. Во всяком случае проект «Зеленый замок» на столичном Подоле, квартиры в котором продает «Ukraine Israel Real Estatе», реализует ЖСК «Зеленый замок», учредителями которого являются сын Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница парламентария Марьяна Грабинская.

Строительство Зеленого замка, кстати, тоже не обходится без нарушений и суд даже принимал решение об аресте незаконной стройки.

Безопасность строительства – на последнем месте

Помимо юридических, финансовых и множества других вопросов, к будущему ЖК возникло множество вопросов по безопасности строительства.

К примеру, подземный паркинг едва ли не в двух шагах от станции метро «Шулявская», уходящий вглубь на 30 метров, почему-то не вызывает вопроса о безопасности у строителей. Хотя, казалось бы, рыть новые подземные ходы рядом с линией метро означает только увеличить подземные пустоты в этом районе и ослабить фундамент будущего жилья.

Отдельный вопрос – максимальная этажность жилого комплекса:

согласно данным журналистов «Наші гроші», в 2019 году на сайте skyscrapercity появился эскиз здания на 24 этажа;

на некоторых киевских сайтах недвижимости указаны 32 этажа;

на сайте компании «Ukraine Israel Real Estate» упоминаются 39 этажей;

американский сайт «Эксон групп» вовсе не указывает этажность;

наконец, сайт жилого комплекса в описании проекта говорит о максимальной этажности в 48 этажей, при этом на странице «выбор квартир» указаны почему-то 34 этажа в малом доме и 51 этаж в большом.

Такие данные о максимальной этажности вызывают вопросы к самому плану жилого комплекса, кто и когда его утверждал, и почему планы застройщика так часто меняются.

Любопытно, что строящийся ЖК «50 Avenue» расположен прямо напротив проданного 27 октября завода «Большевик», чьи 36 гектаров земли, по данным «Телеграфа», были куплены фирмой связанной с киевским застройщиком Василием Хмельницким.