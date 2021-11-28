ЖК із хмарочосів прямо на тунелі метро: хто стоїть за скандальною забудовою на київській Шулявці

У столиці ось-ось спалахне черговий скандал із незаконним будівництвом, в якому замішані американські та ізраїльські фірми

Стихійною забудовою українську столицю вже давно не здивувати. Але незабаром у Києві може розгорітися черговий скандал через дуже «каламутне» будівництво біля будівлі "Преса України" на Шулявці.

Днями користувачі соцмереж звернули увагу на будівельні роботи в одному з найбільш жвавих місць столиці – на проспекті Перемоги, поряд зі станцією метро «Шулявська». Йшлося про житловий комплекс із двох хмарочосів – на 34 та 51 поверхи, з’єднаних перемичкою. Майбутній житловий комплекс отримав назву "50 Avenue".

«Телеграф» вирішив розібратися, чи все так прозоро в історії з появою двох висоток у вельми солідному районі столиці та хто стоїть за цією будівлею.

Історія землі завдовжки 17 років

Земельна ділянка на проспекті Перемоги, 50-а, на якій ведуться будівельні роботи, має дуже давню та скандальну історію. Кадастровий номер ділянки 8000000000:88:093:0026 площею майже 3110 квадратних метрів має цільове призначення "будівництво та експлуатація торгово-офісного центру з рестораном швидкого харчування".

Земельна ділянка майбутнього будівництва на Шулявці

Ще 2004 року землю було спершу здано в оренду, а потім і продано за 2,456 млн грн ТОВ «Рінко» для будівництва ресторану швидкого харчування. Втім, через три роки це рішення було скасовано мерією. Проте ділянку, як писали «Наші гроші», було передано вже іншому підприємству – ТОВ «Шулявка». Останнє у 2008 році через Господарський суд міста Києва досягло визнання права власності на землю за собою.

Потім в історії настала перерва до 2020 року.

Хотіли бістро чи парк, а будують житловий комплекс

У січні 2020 року довкола земельної ділянки з’явився зелений будівельний паркан. Причому інформації про те, що саме мало будуватися, спочатку не було.

Початок будівництва на Шулявці в 2020 році.

Коли стало відомо про плани забудовника, мешканці Шулявки обурилися близькістю будівництва до зеленої зони скверу «Слава танкістам» та близькістю до тунелю метро «Шулявська». Причому тоді заявлялося про будівництво будинку на 24 поверхи.

У КМДА намагалися заспокоїти місцевих мешканців. 19 травня постійна комісія мерії з питань містобудування, архітектури та землекористування навіть ухвалила проект рішення про викуп землі для будівництва сучасного міського парку. Однак далі повідомлення на сайті КМДА не пішло.

Тим часом, на сайтах нерухомості можна зустріти інформацію про проект. Наприклад, профільний сайт «Лун» повідомляє, що йдеться про житловий будинок з 34 та 51 поверху, будівельні роботи по якому вже ведуться. Щоправда, продажі ще не стартували.

Сайт самого житлового комплексу, що отримав назву «50 Avenue», розписує переваги, серед яких офісні приміщення найвищої якості, комфортабельні житлові квартири, бутікові галереї та фірмові магазини, SPA & Fitness Club, басейн на даху та підземний паркінг. Також серед переваг вказується близькість одразу до трьох станцій метро – Шулявська, Берестейська та Нивки.

Будують у Києві, продають в Ізраїлі, економити податки будуть у США?

Відповідь на запитання — хто стоїть за будівництвом біля метро Шулявська досить заплутана.

З одного боку, земля, згідно з рішенням суду, належить ТОВ «Шулявка». Але з іншого, ЗМІ повідомили про договір, згідно з яким право на забудову передано обслуговчому кооперативу «Ексон Прем’єр Шулявська».

Договір суперфіції

Приставка «Ексон» у назві кооперативу невипадкова, адже згідно з даними сервісу YouControl, одним із його трьох співзасновників є ТОВ «Ексон груп», зареєстроване у місті Довер, штат Делавер, США. Цей штат відомий як американський офшор, у якому часто реєструються компанії з інших країн.

Сайт «Ексон груп» заявляє про себе як про «спеціалізовану компанію з фінансування та управління активами». Офіційно контора базується в Нью-Йорку (США) і спеціалізується на проєктах у сфері нерухомості та будівництва на ринках, що розвиваються, з високим потенціалом зростання.

Цікаво, що на сторінці проєктів компанії всі три реалізуються саме у Києві – «Поділ Еліт Київ», «Вежа Пікассо» та «50 Avenue». Останній представляється як «проєкт першого класу, сучасний баштовий комплекс у стилі HIGHTECH у самому центрі Києва, поряд із метро Шулявська, однією з головних станцій метро та основних транспортних вузлів, поблизу кількох університетів».

ЖК "50 Авеню" на карті Джерело — сайт Лун.юа

Тут же вказується, що будівельні роботи з цього проєкту вже ведуться і можна ознайомитися з майбутнім зовнішнім виглядом будівлі, внутрішнім виглядом майбутніх квартир та фотозвітом з будівельного майданчика.

Другим співзасновником «Ексон Прем’єр Шулявська» є Йозеф Москович — громадянин Ізраїлю, який проживає в Києві.

На сайті ізраїльської компанії «Ukraine Israel Real Estate» можна придбати нерухомість у майбутньому ЖК на проспекті Перемоги, а також ще у 3 ЖК – Standard One, «Зелений замок» на Подолі та «Вежа Пікассо». Тобто з чотирьох проєктів компанії три повністю відповідають проєктам компанії «Ексон груп».

Все це говорить, як мінімум, про близькі бізнес-зв’язки ізраїльської та американських фірм, а як максимум – про одного власника, яким, найімовірніше, виступає Йозеф Москович.

Читайте також: Категорія Київ Забудова на мільярди: як скандальний ректор Максим Луцький перетворює НАУ в житловий масив і хто на цьому заробить Ціла плеяда впливових людей хочуть забудувати 38 гектарів території НАУ житловими будинками: серед них — скандальний ректор-регіонал і оточення ексглави Офісу президента

Втім, мова може йти про власника того ж ТОВ «Шулявка», який передав землю «Ексон Прем’єр Шулявська», Віктора Слюсара. Річ у тім, що Віктор Слюсар разом із сестрою Оксаною володів ТОВ «Делавер», щоправда, у 2018 році діяльність фірми була припинена з ініціативи її засновників. Тобто про можливість створити у штаті Делавер фірму для ведення бізнесу в Україні Слюсар явно знає не з чуток.

Цікаво, що згідно із законодавством штату Делавер, фірма, заснована на його території, може не сплачувати податки, якщо не веде у ньому жодної діяльності.

Таким чином, схема «побудувати житло в Києві – продати квартири в Ізраїлі – вивести гроші в США» дозволить власникам «заощадити» на податках для українського бюджету чималі суми.

Зрештою, за даними ЗМІ, безпосереднє відношення до будівництва на Перемоги 50-а може мати екснардеп Оксана Білозір. У всякому разі, проєкт «Зелений замок» на столичному Подолі, квартири в якому продає «Ukraine Israel Real Estatе», реалізує ЖБК «Зелений замок», засновниками якого є син Білозір Ярослав Недзельський і колишня помічниця парламентаря Мар’яна Грабінська.

Будівництво "Зеленого замку", до речі, теж не обходиться без порушень і суд навіть ухвалював рішення про арешт незаконного будівництва.

Безпека будівництва – на останньому місці

Крім юридичних, фінансових та безлічі інших питань, до майбутнього ЖК виникли питання щодо безпеки будівництва.

Наприклад, підземний паркінг чи не за два кроки від станції метро «Шулявська», що йде вглиб на 30 метрів, чомусь не викликає питання безпеки у будівельників. Хоча, здавалося б, рити нові підземні ходи поруч із лінією метро означає лише збільшити підземні порожнечі у цьому районі та послабити фундамент майбутнього житла.

Окреме питання – максимальна поверховість житлового комплексу:

згідно з даними журналістів «Наші гроші», у 2019 році на сайті skyscrapercity з’явився ескіз будівлі на 24 поверхи;

на деяких київських сайтах нерухомості вказано 32 поверхи;

на сайті компанії "Ukraine Israel Real Estate" згадуються 39 поверхів;

американський сайт "Ексон груп" зовсім не вказує поверховість;

нарешті, сайт житлового комплексу в описі проєкту говорить про максимальну поверховість у 48 поверхів, при цьому на сторінці «вибір квартир» вказано чомусь 34 поверхи в малому будинку та 51 поверх у великому.

Такі дані про максимальну поверховість викликають питання до самого плану житлового комплексу, хто і коли його стверджував, і чому плани забудовника так часто змінюються.

Цікаво, що ЖК «50 Avenue», що будується, розташований прямо навпроти проданого 27 жовтня заводу «Більшовик», чиї 36 гектарів землі, за даними «Телеграфа», були куплені фірмою пов’язаною з київським забудовником Василем Хмельницьким.