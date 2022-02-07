За 10 метрах від житлових будинків: на землі Академії наук у центрі Києва хочуть поставити хмарочос

Ні небезпека підмивання основи будинку, ні близькість архітектурної пам’ятки не зупиняють бізнесменів від науки

Київ давно вже не здивувати різномастими будівельними скандалами, за яких забудовники ігнорують вимоги містобудівної документації та Генерального плану столиці. Про низку таких проблемних будівництв ми розповідали раніше — наприклад, біля станції метро "Шулявська" парочку хмарочосів вирішили побудувати прямо над тунелями метрополітену, а на території Національного Авіаційного Університету (НАУ) взагалі намагалися побудувати цілий ЖК.

"Телеграф" звернув увагу на ще одне будівництво у центрі Києва, яке може знищити історико-археологічну пам’ятку столиці. Докладніше у матеріалі.

Замість будинку науки – 25-поверховий житловий комплекс

29 березня 2007 року депутати Київміськради ухвалили рішення №407/1068, яким передали земельну ділянку у центрі столиці у постійне користування Українському мовно-інформаційному фонду Національної академії наук України.

Земельна ділянка на кадастровій карті столиці

Йшлося про 2742 квадратні метри за адресою Тверський глухий кут 10-а в Печерському районі Києва. Передбачалося, що на цій площі буде збудовано якийсь "будинок науково-громадського призначення". Для чого призначався цей будинок і як він мав виглядати невідомо, але у будь-якому разі два роки тому концепція майбутнього будівництва повністю змінилася.

Як пише сайт "Наші гроші", у серпні 2020 року директор Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ Володимир Широков у листі Мінкультури просив затвердити проектну документацію для багатофункціонального комплексу на 25 поверхів. При цьому за півроку до цього, у лютому, проект було затверджено на 9 поверхів для "будинку науково-суспільного призначення".

Очевидно, що 25 поверхів абсолютно не відповідали статусу якогось наукового будинку, натомість відповідали вимогам до житлових комплексів у столиці. Втім, Мінкульт у задоволенні цього звернення відмовив.

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Проте див навколо проекту у 2021 році тільки побільшало. Так, у травні люди, які назвалися представниками інвестора майбутнього будівництва, провели зустріч з місцевими жителями, на якій заявлялося про знесення гаражів, що розташовані на території тих самих 2742 квадратних метрів. Тоді ж прозвучала інформація, що з 25 поверхів майбутнього будинку, вченим дістанеться лише 1 поверх, а решта підуть інвестору. Правда, хто він, ЗМІ з’ясувати не вдалося.

Тим часом у НАНУ у жовтні взагалі "відхрестилися" від планів будівництва з Тверського глухого кута 10-а, повідомивши, що їхній структурний підрозділ в особі Українського мовно-інформаційного фонду до Національної академії наук жодних документів щодо майбутнього будівництва не надав.

Падіння Київської фортеці – чим небезпечне майбутнє будівництво

Але чому ця земельна ділянка була отримана вченими мовознавцями НАНУ у постійне користування і взагалі народився план будівництва будинку наукового призначення?

Справа в тому, що виділена ділянка знаходиться по сусідству із спорудами Київської фортеці, історико-архітектурної пам’ятки початку 19 століття, розташованої на Печерському пагорбі. По суті, земельна ділянка також є частиною самої фортеці і повинна бути передана Національному історико-архітектурному музею "Київська фортеця". Проте ці 2742 квадратні метри було передано структурному підрозділу НАНУ.

Так у свої найкращі роки виглядало Васильківське укріплення столиці

На карті легко переконатися, що від земельної ділянки, призначеної для будівництва, менше 10 метрів до іншого житлового будинку — №6/8 за Тверським глухим кутом. Сам будинок, до речі, також стоїть на архітектурній пам’ятці – гласисі (земельному насипі перед ровом) "Вали та рови Васильківського укріплення" Київської фортеці, що аж ніяк не надає йому стійкості. Зауважимо, що охоронна зона для пам’ятника архітектури має становити щонайменше 50 метрів.

Зазначимо, що будинок за адресою Тверської глухий кут 6/8 славиться своєю аварійною небезпекою, ще в 1966 році частина насипу обсипалася, а в 2011 році пропонувалося обмежити або заборонити рух вантажного автотранспорту поблизу будівлі.

Будинок стоїть прямо на потужному, але обсипається валу колишньої фортеці

Тобто у разі можливого обвалення гласису, на якому стоїть будинок №6/8, швидше за все постраждає і майбутня сусідня 25-поверхівка за адресою Тверської глухий кут 10-а.

Окреме питання – обмеження за детальним планом території, згідно з яким майбутнє будівництво по суті знаходиться над водопроводом, що у разі аварій загрожує підмиванням того ж будинку №6/8. Або той факт, що над цим районом знаходиться один із повітряних коридорів столиці для прийому літаків.

Майбутній будинок стоїть рівно над столичним водоводом

І під трасою польотів повітряних суден

Але швидше за все, всі ці обмеження померкнуть перед заробітком, який може дістатися інвестору майбутньої забудови, адже район Печерських пагорбів по праву вважається одним з найдорожчих у столиці.

Так, 3-кімнатну квартиру площею 55 квадратів, у тому самому будинку №6/8 по Тверському глухому куточку за 10 метрів від майбутнього будівництва, продають за 95 тисяч доларів.

Скільки ж у такому разі запросять за квартиру у новобудові історичного центру столиці залишається лише гадати, але сума явно виявиться чималою.

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