Суд і надалі забороняє будівництво ЖК біля музею Пирогове

Апеляційний суд залишив в силі рішення Господарського суду столиці про заборону будівництва ЖК на землі біля Національного музею народної архітектури та побуту України Пирогове. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури м. Києва та залишив в силі рішення Господарського суду м. Києва про заборону будівництва житлового комплексу на земельній ділянці біля Національного музею народної архітектури та побуту України, що у с. Пирогове", – йдеться в повідомленні.

В прокуратурі нагадали, що пред’явили позов про скасування права оренди будівельника на 16 га землі вартістю 274 млн грн, що знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту в районі музею Пирогове.

"Оскільки товариство розпочало підготовчі роботи до будівництва на спірній земельній ділянці, прокуратура звернулась до суду із заявою про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на цій території", – зазначили в прокуратурі.

Як повідомлялося, в червні Господарський суд міста Києва заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в зоні Національного музею народної архітектури та побуту України Пирогове.