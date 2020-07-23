Суд і надалі забороняє будівництво ЖК біля музею Пирогове

"Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури м. Києва та залишив в силі рішення Господарського суду м. Києва про заборону будівництва житлового комплексу на земельній ділянці біля Національного музею народної архітектури та побуту України, що у с. Пирогове", – йдеться в повідомленні.
В прокуратурі нагадали, що пред’явили позов про скасування права оренди будівельника на 16 га землі вартістю 274 млн грн, що знаходиться в зоні охоронюваного ландшафту в районі музею Пирогове.
"Оскільки товариство розпочало підготовчі роботи до будівництва на спірній земельній ділянці, прокуратура звернулась до суду із заявою про заборону проведення будь-яких будівельних робіт на цій території", – зазначили в прокуратурі.
Як повідомлялося, в червні Господарський суд міста Києва заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в зоні Національного музею народної архітектури та побуту України Пирогове.