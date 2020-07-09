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ГогольFest назвав локації та презентував попередню програму

ГогольFest назвав локації та презентував попередню програму
20:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Міжнародний міждисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва FastFest GogolFest вперше відбудеться у Фастові 19-20 вересня. Про це оголосили оргкомітет фестивалю ГогольFest та Фастівська міська рада під час презентації заходу.

Як зазначалося, фестиваль включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню, дитячу та нічну програми і за 2 дні та 1 ніч проведе близько сотні мистецьких подій.

Директор фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest Максим Демський підкреслив, що організатори вирішують багато питань, пов’язаних з карантином.

«Ми готуємося до того, щоб обмежити кількість людей, які будуть присутні, ми будемо слідкувати за дотриманням усіх вимог, яких вимагає епідеміологічна ситуація, – це дистанція, маски, користування антисептиками», - сказав він.

Водночас голова ГогольFest зазначив, що хедлайнерами будуть дуже яскраві артисти.

«За ними сумують українці, тому що останні 3-5 років вони перебувають за кордоном. Нам вдалося розпочати з ними переговори, щоб вони представили свої програми. Але зараз ми, на жаль, не можемо розкрити всі деталі. Поки не підпишемо договори і контракти, ми не маємо права озвучувати імена», - сказав Демський.

Відкриття FastFest ГогольFest відбудеться на центральній площі Фастова – Перемоги, де змонтують велику сцену і біля міськради встановлять символ фестивалю – маску Гоголя, яку привезли з Києва і яка вже побувала у кількох містах країни. Фестиваль відбуватиметься на кількох локаціях, в Палаці культури, краєзнавчому музеї. Та основною стане територія колишнього військового містечка, де буде мистецький сквот.

«Сквот – це триповерхова будівля з півсотнею кімнат. Її впорядкують, підключать електрику, воду, вона стане місцем для роботи художників. І цей сквот не припинить своєї роботи, він стане довготерміновим проєктом, спрямованим на мобілізацію активних креативних людей Фастова, які продовжать роботу після закінчення фестивалю», - розповів голова ГогольFest.

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Своєю чергою куратор театральної програми фестивалю Андрій Палатний зазначив, що «це буде певний пошук, експеримент, подорож».

«В Палаці культури відбуватимуться головні 4 театральні події, переважно актуальний сучасний театр. Ми також працюємо над тим, щоб прибув хоч один закордонний театр, і якщо все складеться, то це буде теж частиною програми. Другий блок театральної програми буде у військовому містечку, і до нього будуть залучені глядачі і місцеві театрали», - уточнив Палатний.

Міський голова Фастова Михайло Нетяжук розповів, що це саме місцева влада запросила фестиваль до міста.

«Ми звернулись до команди ГогольFest з проханням провести у нас фестиваль як спільний проєкт. І я переконаний, що разом у нас все вийде», - підкреслив Нетяжук.

Він додав, що проведення фестивалю сучасного мистецтва FastFest GogolFest у Фастові – це крок до створення національної платформи єднання всіх українців.

«Слоган нашого фестивалю «Україна. Пришвидшення», тому пропоную разом працювати над тим, аби рухати Україну вперед», - закликав міський голова Фастова.

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театр, ГогольFest, Музика, Фастів.

Автор:

Телеграф
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