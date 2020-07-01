Фестиваль Brave! Factory 2020 скасували

Фестивалі електронної музики Brave! Factory і Black! Factory в 2020 році відміняються. Про це повідомив співзасновник клубу Closer Сергій Яценко. Поки що офіційної заяви на сторінці фестивалю Brave! Factory не було.

"Ми закрили галерею, вдвічі скоротили штат, двічі перенесли Стрічку, відмовляємося від Брейва і Блек Фекторі 2020. Будь-якими силами намагаємося вижити і не закритися", - написав Яценко в Facebook.

Однак співзасновник Closer розповів про причини рішення про скасування заходу. "Це відсутність стабільності в рішеннях уряду, які змінюються день у день, відсутність будь-якої підтримки від держави, заборона на проведення масових заходів зараз (яку, за аналогією з європейськими країнами, навряд чи знімуть в серпні), труднощі з перельотами для іноземних туристів і артистів, непідйомний бюджет фестивалю, знижена купівельна спроможність українців, недостатня кількість часу на рекламну кампанію і підготовку", - цитує Яценка DTF Magazine.

Чвертий фестиваль електронної музики Brave! Factory повинен був пройти 22-23 серпня. У березні організатори оголосили лайн-ап: SHXCXCHCXSH, Dj Rush, Le1f, Acid Arab, Modeselektor.