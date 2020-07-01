Фестиваль Brave! Factory 2020 скасували

"Ми закрили галерею, вдвічі скоротили штат, двічі перенесли Стрічку, відмовляємося від Брейва і Блек Фекторі 2020. Будь-якими силами намагаємося вижити і не закритися", - написав Яценко в Facebook.
Однак співзасновник Closer розповів про причини рішення про скасування заходу. "Це відсутність стабільності в рішеннях уряду, які змінюються день у день, відсутність будь-якої підтримки від держави, заборона на проведення масових заходів зараз (яку, за аналогією з європейськими країнами, навряд чи знімуть в серпні), труднощі з перельотами для іноземних туристів і артистів, непідйомний бюджет фестивалю, знижена купівельна спроможність українців, недостатня кількість часу на рекламну кампанію і підготовку", - цитує Яценка DTF Magazine.
Чвертий фестиваль електронної музики Brave! Factory повинен був пройти 22-23 серпня. У березні організатори оголосили лайн-ап: SHXCXCHCXSH, Dj Rush, Le1f, Acid Arab, Modeselektor.