Захищав пам'ятки Києва, а після вторгнення рф - країну. Що відомо про загиблого Сергія Міронова

Автор блогу про столицю загинув від поранення на Донбасі

У війні із російськими окупаційними військами на сході України загинув київський екскурсовод та автор блогу "Зникаючий Київ" Сергій Миронов, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до складу 241-ї бригади тероборони. Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова повідомила про цю втрату та написала, що гинуть люди, які любили Київ усім серцем і своїми справами. Сергій досліджував історичні артефакти та виступав за збереження архітектурної спадщини старого фонду міста, самотужки реставрував двері.

Багато хто знає Сергія Миронова за блогом Vanishing kiev. Там він публікував фотографії старовинних київських будинків, розповідав історії їхніх мешканців, показував квартири, де збереглися автентичні інтер’єри.

"Він знав ледь не на пам’ять коди до під’їздів усіх старих будинків Києва, навіть мав окремі ключі від деяких дворів. Він знав, у якому під’їзді стоїть 100-літня щітка для взуття з кінського волосу, а де за "совєтів" законсервували цілі пожежні сходи й тепер це наче музейний експонат", — розповідає засновниця Veter do it Альона Деньга.

У своєму блозі Сергій писав, що народився та виріс у Києві, а його батьки теж кияни, тому усе, що відбувається з містом — частина його особистої історії, те, що створює атмосферу міста.

"Мені дуже неприємно спостерігати, як із кожним роком автентичних деталей у місті стає все менше…", — писав Сергій.

За першою освітою Сергій був економістом, його робота була пов’язана з фінансами, передає The Village. Але захоплення історією надихнуло Сергія здобувати другу освіту за спеціальністю історія й археологія. Також він почав своїм коштом реставрувати старовинні двері в історичних будинках, бо старовинні двері з різьбою часто замінюють на металеві з мас-маркету.

"Одного разу сталася ситуація, що підштовхнула мене до дій. Я гуляв неподалік від велотреку, зайшов у проїзд поруч і побачив там двоє старовинних дверей. У момент, коли я фотографував їх, мене помітила пара, яка живе в цьому будинку, і почала розпитувати: "Хто ви такий? Що ви фотографуєте? Тут нема чого фотографувати". На пояснення, що мене зацікавили старовинні автентичні двері, вони відповіли, що нічого красивого й естетичного в них немає. Та сказали, що збираються закласти їх цеглою", — розповідав Сергій.

Спершу він намагався переконати, що не потрібно нищити двері, але зрозумів, що люди просто не розуміють цінності архітектурної спадщини. Тоді вирішив власноруч відреставрувати двері, щоб жителям будинку не захотілося позбутися їх.

Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації у блозі "Зникаючий Київ" фото пам'яток архітектури змінились на нотатки з буднів бійця тероборони, куди записався Сергій. А у кінці березня киянин відправився на передову. У блозі він розповідав, що після війни планував продовжити реставрацію старих будинків і хотів працювати над відбудовою країни.

"Мені тридцять п’ять років, і останні сім місяців свого життя я перебуваю в армії. У мою країну прийшло горе і цілком очевидно, що воно не могло оминути мене. Мабуть, якби я залишився "на громадянці" і займися волонтерством — я б приніс країні куди більше користі. Але зробленого не повернеш — я пішов у ТРО", — розповів Сергій.

Остання замітка у блозі Сергія була 10 листопада, тоді він описував перебування на фронті на Донбасі. Для людей, які слідкували за дивовижними його блогом, новина про загибель Сергія стала справжньою втратою. Він отримав поранення, від яких помер в шпиталі. Його згадують тематичні київські пабліки, друзі та інші містяни.

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